Tourisme sportif : comment optimiser vos moyens de paiement

Chaque pays dispose de ses propres moyens de paiement privilégiés, et il peut être intéressant de les considérer dans le cadre du tourisme sportif. En effet, les méthodes de paiement alternatifs se sont largement démocratisées : 49% des consommateurs mondiaux les ont utilisés pour réaliser leurs achats en 2023.



Une partie de la clientèle internationale utilise par exemple Alipay, une solution de paiement chinoise permettant au commerçant de présenter un QR code que le client scanne pour accepter la transaction. En Australie, Afterpay, avec son système « Buy Now Pay Later » (BNPL), permet un paiement différé. À l'international, Amazon Pay est un service également plébiscité, permettant aux clients d'utiliser les méthodes de paiement déjà associées à leur compte Amazon pour régler des achats de biens ou de services sur d’autres sites.



Pour proposer un large panel de méthodes de paiement et garantir une expérience client haut de gamme aux clients internationaux comme aux locaux, les établissements d’accueil ont la possibilité de se tourner vers des acteurs comme Adyen et sa plateforme unifiée. Supportant toutes les méthodes de paiement, qu’elles soient locales ou internationales, la fintech permet aux entreprises d’accepter divers modes de paiement, tels que les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles électroniques et les virements bancaires, sans avoir à gérer plusieurs systèmes. En centralisant les paiements, Adyen simplifie la gestion financière et améliore l'efficacité opérationnelle.