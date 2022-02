Trainline devient partenaire de Travelport

" Notre collaboration avec Trainline Partner Solutions s'appuie sur un objectif commun : être des changeurs de jeu dans l'industrie du voyage en fournissant aux clients des solutions fiables et agiles qui suppriment la complexité et améliorent l'expérience globale du voyage" , a déclaré Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners chez Travelport dans le communiqué.



Champa Magesh, Président de Trainline Partner Solutions a ajouté : "Rendre notre contenu ferroviaire accessible sur la plateforme Travelport renforcera notre portée mondiale et permettra à notre offre unique d'être recherchée et réservée en conjonction avec des contenus aériens et hôteliers pertinents, encourageant ainsi des voyages plus écologiques."