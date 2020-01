Travel Insight : Florie Bodin nouvelle directrice du développement

Florie Bodin rejoint en ce début d'année les équipes de Travel Insight en tant que directrice du développement. Après 10 ans de représentation d'acteurs du tourisme dans leurs relations Presse, ou leur communication print ou digitale, la fondatrice des Editions Nomades (guides de voyage) a quitté son statut d'indépendante pour s'engager dans un nouveau défi, indique l'agence de communication.



Ses missions seront, entre autres, d’apporter plus de forces de proposition aux campagnes, de piloter le pôle influence et prendre en charge le secteur événementiel de l’agence.



« Depuis la création de l'agence, nous avons à cœur de construire une équipe de collaborateurs unie par des valeurs communes : la passion du digital, une parfaite connaissance du secteur du tourisme, et de la créativité, sont les leitmotivs de nos collaborateurs » explique Célia Tichadelle, Directrice Associée.