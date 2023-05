TravelConnect, la pépite méconnue de Resaneo

Toutes ces offres sont disponibles aux professionnels sur le site de Resaneo. Quant aux aéroports et aux compagnies aériennes, ils peuvent en bénéficier au travers de marques blanches dédiées.



Dernier avantage, et non des moindres, toutes les offres seront proposées avec un seul prix pour l’ensemble du parcours et une correspondance autonome garantie. En effet, en cas de retard du premier trajet et de l’impossibilité de poursuivre le voyage, Resaneo, en partenariat avec Présence Assistance, se charge de la reprotection et de l’éventuel hébergement.