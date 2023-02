Air Caraïbes Connect, la solution de réservation depuis et vers les villes de province et d’Europe

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, en partenariat avec l’agence de voyages Resaneo, dédiée aux réservations vol et train, propose une solution de pré et post acheminement pour faciliter les départs et retours vers les villes de province et d’Europe.

Rédigé par Air Caraïbes le Lundi 20 Février 2023











Air Caraïbes Connect , plateforme aux couleurs de la compagnie, permet de simplifier les réservations des voyageurs d’Air Caraïbes, mais aussi de French bee, au départ ou à destination d’une ville de province ou d’Europe.

Une solution facile et avantageuse pour les voyageurs Cette solution de réservation permet aux voyageurs de réserver simultanément son combiné train et vol, soit :

- Un vol Air Caraïbes ou French bee depuis ou à destination de Paris Orly

- Un pré ou post-acheminement depuis ou vers l’une des villes de province ou des villes d’Europe d’ores et déjà disponibles.

Il est désormais très simple d’organiser son voyage depuis de nombreuses villes françaises (Toulouse, Nice côte d’Azur, Montpellier Méditerranée, Marseille Provence, Biarritz-Pays Basque, Perpignan, Pau Pyrénées, Toulon, Brest, Tarbes), mais aussi depuis onze villes européennes (Munich, Londres, Madrid, Barcelone, Athènes, Milan, Rome, Venise, Porto, Lisbonne, Genève).

La garantie « Air Caraïbes Connect » En cas de perturbation (modification, annulation ou retard) du premier vol ou premier train, les voyageurs seront accompagnés et redirigés vers une solution alternative optimale.



Aucune avance de frais supplémentaire ne leur sera demandée, Resaneo prend tout en charge et s’occupe de trouver les solutions de réacheminement pour permettre au voyageur d'arriver à destination dans les meilleures conditions possibles.

Pour plus d’informations sur Air Caraïbes Connect, rendez-vous en agence de voyages ou sur www.aircaraibes.com/aircaraibes-connect Une plateforme de réservation exclusivement réservée au BtoB est mise à disposition des agences de voyages.

Contacter Air Caraïbes Contact call center Air Caraïbes



Lundi au samedi de 8h à 22h

Dimanche et jours fériés de 9h à 21h

0 820 835 835 (Service 0,12€ / min + prix appel)



● Service Groupes

E-mail :



● Help Desk

Tél. : 01 47 83 36 46

