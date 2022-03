Appli mobile TourMaG



TripActions met la main sur la société suédoise Resia AB 3e acquisition en 9 mois

TripActions réalise sa 3e acquisition en neuf mois avec le rachat de la société suédoise Resia AB. Cet acteur majeur de la gestion de voyages ajoute 1 300 clients supplémentaires dans le giron du groupe.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 1 Mars 2022

TripActions annonce l'acquisition de Resia AB, une société leader dans la gestion des voyages dans les pays nordiques.



Il s'agit de la troisième acquisition en Europe pour le groupe en neuf mois, après celles de Comtravo début février 2022 et de Reed & Mackay en mai 2021.



Fondée en 1974 et basée à Göteborg, en Suède, Resia possède près de 50 ans d'expérience dans le secteur du voyage d’affaires et sur le marché des pays nordiques.



L'agence de voyages d'affaires peut également compter sur l'activité MICE (meetings and events), qui représente plus d'un quart du volume des ventes de Resia, avec des prestations allant de l'organisation de conférences à la gestion de congrès internationaux.

Resia étend la portée de TripActions au plus grand marché des pays nordiques "L'acquisition de Resia a considérablement augmenté notre part de marché dans les pays nordiques", déclare Michael Riegel, le nouveau Directeur Général de TripActions EMEA.



"Les clients pourront tirer pleinement parti de l'offre de produits innovants de TripActions, tandis que l’équipe de direction expérimentée de Resia s’appuiera sur sa profonde expertise du marché pour devenir le moteur de la croissance de TripActions dans les pays nordiques."



"Non seulement Resia étend la portée de TripActions au plus grand marché des pays nordiques, mais elle apporte également une vaste expérience et une approche complémentaire axée sur l'utilisateur", déclare Ariel Cohen, cofondateur et PDG de TripActions.



"Avec le retour en force des voyages d'affaires, il n'a jamais été aussi vital pour les entreprises d'avoir la visibilité en temps réel que seules les solutions de pointe peuvent fournir. Nous sommes ravis d'accueillir Resia dans notre équipe."

