Turquoise Business : "il va falloir changer notre manière de se déplacer"

TourMaG.com – La hausse du prix de l'énergie et l’inflation sont sources d’inquiétude ?



L.V. : Oui, mais plus sur la partie loisir que business.



Désormais, nous vendons très régulièrement des billets à 10 000 euros pour des destinations comme l’Australie. Et ça passe, car les voyageurs pros doivent rencontrent leurs clients. Il existe peu d’alternatives, car on ne peut toujours pas passer par la Chine.



TourMaG.com – La hausse des tarifs va-t-elle réduire le volume de déplacement d’affaires ?



L.V. : Aujourd’hui, les clients font plus attention à leur manière de se déplacer. Je ne pense pas que ce soit une question de budget. Le nombre de meetings à moyen-courrier est réduit et les déplacements se font en train. Nous n’avons plus de demande de déplacement en avion pour aller à Munich par exemple.



Le déplacement en train s’est sérieusement développé, mais les outils n’ont pas suivi.



Au niveau rail, nous connaissons une perte énorme de productivité, car on ne peut pas tout acheter par GDS. L’achat de billets et l’après-vente sont compliqués et le gain quasi nul.