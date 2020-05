Turquoise TO en ordre de marche pour la reprise

Suite aux annonces du gouvernement, l’ouverture des DOM-TOM cet été est un premier signe d’espoir pour Turquoise TO, spécialiste des îles. Pour Eric Thomas, son dirigeant, l'entreprise est en ordre de marche pour accompagner la reprise des agences de voyages. L’amélioration des conditions sanitaires dans les destinations phares du TO, l’ouverture de l’Outre-Mer et la mise en place de nouveaux outils informatiques encouragent la reprise progressive de l’activité.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Mai 2020

Tour-opérateur spécialiste du voyage sur-mesure dans les îles, est ready : « Depuis fin mars, les équipes sont mobilisées sur les reports de dossiers.



Aujourd’hui nous préparons la suite et voulons accompagner nos partenaires agences dans la reprise de l’activité long courrier. Notre taille et notre agilité ont été un atout dans la gestion de la crise et nous regardons maintenant vers 2021 », affirme Eric Thomas, directeur de Turquoise TO.



Lancé en 2018, l’outil MyTurquoise.pro s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : après la réussite de l’intégration des vols en dynamique, le développement s’est porté sur la connexion GDS hôtelière qui permet de fournir plus de stocks « hôtels » en ligne. Ce nouveau service, disponible dès la rentrée, vise à optimiser le travail des agents de voyage et accroître ainsi le taux de transformation des devis.



De plus, un programme de challenges destiné aux « agents de voyages » va être proposé dès septembre sur toutes les destinations du TO. Ils intègreront également des places sur les éductours initialement prévus au printemps aux Seychelles, à Madagascar et à Oman.



Les réservations pour ces destinations devraient débuter fin 2020 et début 2021. Des destinations peu impactées par la crise sanitaire Suite aux annonces du gouvernement, l’ouverture des DOM-TOM cet été est un premier signe d’espoir pour le tour opérateur spécialiste des îles. Par ailleurs, les autres îles de la production (Nouvelle- Calédonie, Caraïbes, Océan Indien et Tahiti) ont été peu touchées par la crise sanitaire. En Polynésie française, seuls quelques cas de Covid-19 ont été recensés dans les îles de Tahiti et Moorea, sans décès. Du côté de l’Ile Maurice, des Seychelles, du Sri Lanka et des Maldives, l’épidémie semble être bien contrôlée avec moins de 10 nouveaux cas par jour. Un opérateur solide, au plus près des agences et des clients Après deux bonnes années 2018 et 2019, toutes deux marquées par une augmentation du chiffre d’affaires (+40% depuis 2018), Turquoise TO aborde sereinement l’avenir. La solidité financière du tour opérateur indépendant, consolidée par un excellent 1er trimestre 2020, lui permet d’amortir les impacts de l’arrêt de l’activité depuis mars dernier et d’être confiant pour 2021. A propos de Turquoise TO : Depuis 16 ans, Turquoise TO, Tour-operator spécialiste des îles, construit un partenariat singulier avec les agences, une collaboration basée sur un développement mutuel, avec des outils innovants, des idées de collaboration en marque blanche, le conseil et le savoir-faire sur-mesure. www.turquoise-to.fr

Côté solidité financière, le TO se dit armé pour affronter la crise.



