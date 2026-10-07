Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"

Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais ! Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement.



Profitez de notre desserte vers Paris avec 2 vols par jour du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche soir.

Il convient de faire attention à ses messages publicitaires, quels que soient les supports de diffusion.Elle affirmait : "Quelques jours plus tard, le Jury de déontologie publicitaire est saisi pour manquement aux règles déontologiques en vigueur. La réponse de l’instance vient de tomber et épingle lourdement l’aéroport.