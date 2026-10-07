Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"

Il convient de faire attention à ses messages publicitaires, quels que soient les supports de diffusion.
L’aéroport de Limoges en a fait l’amère expérience. En juin dernier, alors que la France suffoque sous une vague de chaleur, une publication Facebook de l’infrastructure ne passe pas inaperçue.
Elle affirmait : "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais ! Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement.
Profitez de notre desserte vers Paris avec 2 vols par jour du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche soir."
Quelques jours plus tard, le Jury de déontologie publicitaire est saisi pour manquement aux règles déontologiques en vigueur. La réponse de l’instance vient de tomber et épingle lourdement l’aéroport.
L’aéroport de Limoges en a fait l’amère expérience. En juin dernier, alors que la France suffoque sous une vague de chaleur, une publication Facebook de l’infrastructure ne passe pas inaperçue.
Elle affirmait : "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais ! Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement.
Profitez de notre desserte vers Paris avec 2 vols par jour du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche soir."
Quelques jours plus tard, le Jury de déontologie publicitaire est saisi pour manquement aux règles déontologiques en vigueur. La réponse de l’instance vient de tomber et épingle lourdement l’aéroport.
"Il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien"
Comme le rappelle Mathieu Jahnich, expert en communication et transition écologique, dans un post LinkedIn, "le Jury confirme que le message met en opposition la vulnérabilité du transport ferroviaire au changement climatique avec l’alternative présentée comme ‘fiable et résistante’ du transport aérien.
Il estime aussi qu’il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien courte distance. Il contrevient donc à plusieurs points des règles déontologiques."
Le jury a bien noté l’absence de mauvaise intention du responsable de l’aéroport.
A lire : Greenwashing : fini les voyages et les avions "trop" verts !
En revanche, il affirme que ce genre de communication peut laisser croire aux voyageurs que le transport aérien est supérieur au transport ferroviaire, car moins vulnérable.
Elle tend aussi à minimiser l’impact climatique de l’aviation, notamment en raison de la connotation environnementale du hashtag "#VoyagezAutrement".
L’aéroport a pris bonne note des observations du jury et affirme qu’il en tiendra compte dans ses futures publications.
Il estime aussi qu’il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien courte distance. Il contrevient donc à plusieurs points des règles déontologiques."
Le jury a bien noté l’absence de mauvaise intention du responsable de l’aéroport.
A lire : Greenwashing : fini les voyages et les avions "trop" verts !
En revanche, il affirme que ce genre de communication peut laisser croire aux voyageurs que le transport aérien est supérieur au transport ferroviaire, car moins vulnérable.
Elle tend aussi à minimiser l’impact climatique de l’aviation, notamment en raison de la connotation environnementale du hashtag "#VoyagezAutrement".
L’aéroport a pris bonne note des observations du jury et affirme qu’il en tiendra compte dans ses futures publications.