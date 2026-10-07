TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"

La communication contrevenait aux règles déontologiques de la publicité


C’est un post sur les réseaux sociaux qui n’a pas reçu l’accueil escompté. Diffusée en juin dernier, en pleine canicule, une communication de l’aéroport de Limoges publiée sur Facebook affirmait : "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais ! Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement." Le Jury de déontologie publicitaire a rendu sa sentence.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 09:47

"Il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien" - Depositphotos
"Il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien" - Depositphotos
Aer Lingus
Il convient de faire attention à ses messages publicitaires, quels que soient les supports de diffusion.

L’aéroport de Limoges en a fait l’amère expérience. En juin dernier, alors que la France suffoque sous une vague de chaleur, une publication Facebook de l’infrastructure ne passe pas inaperçue.

Elle affirmait : "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais ! Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement.

Profitez de notre desserte vers Paris avec 2 vols par jour du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche soir."

Quelques jours plus tard, le Jury de déontologie publicitaire est saisi pour manquement aux règles déontologiques en vigueur. La réponse de l’instance vient de tomber et épingle lourdement l’aéroport.

"Il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien"

Autres articles
Comme le rappelle Mathieu Jahnich, expert en communication et transition écologique, dans un post LinkedIn, "le Jury confirme que le message met en opposition la vulnérabilité du transport ferroviaire au changement climatique avec l’alternative présentée comme ‘fiable et résistante’ du transport aérien.

Il estime aussi qu’il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien courte distance. Il contrevient donc à plusieurs points des règles déontologiques."

Le jury a bien noté l’absence de mauvaise intention du responsable de l’aéroport.

A lire : Greenwashing : fini les voyages et les avions "trop" verts !

En revanche, il affirme que ce genre de communication peut laisser croire aux voyageurs que le transport aérien est supérieur au transport ferroviaire, car moins vulnérable.

Elle tend aussi à minimiser l’impact climatique de l’aviation, notamment en raison de la connotation environnementale du hashtag "#VoyagezAutrement".

L’aéroport a pris bonne note des observations du jury et affirme qu’il en tiendra compte dans ses futures publications.


Lu 357 fois

Tags : greenwashing, limoges
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences

IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences
Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité d’y venir ou nous étions...
Dernière heure

Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud

Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

TIME TOURS - Technicien(ne) Groupes Back Office confirmé(e) H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Amiens (80))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Geek, impatient, exigeant... le client de plus en plus assisté ?

Geek, impatient, exigeant... le client de plus en plus assisté ?
Partez en France

Partez en France

Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact

Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire
Production

Production

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre
AirMaG

AirMaG

Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"

Un aéroport épinglé pour "Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais"
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations
HotelMaG

Hébergement

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
CruiseMaG

CruiseMaG

Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud

Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/