Une cuisine artisanale exquise avec Oceania Cruises

Découvrez des dizaines de nouveaux plats savoureux dans nos restaurants Grand Dining Room et Toscana, des poke bowls aux saveurs internationales au Waves Grill ou encore un brunch dominical considérablement enrichi grâce à notre toute dernière collection OceaniaNEXT. Cette dernière collection de nouveautés met en valeur et fait évoluer notre programme culinaire, garantissant ainsi une expérience à bord encore plus exceptionnelle. Avec ces nouveaux plats, nos chefs ont souhaité partager avec vous leurs expériences préférées, des plats partagés le dimanche midi en famille jusqu'aux nouvelles cuisines du monde entier dont ils se sont inspirés.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 21 Mars 2022

Tandis que vous naviguez vers une nouvelle destination fascinante, Oceania Cruises met tout en œuvre afin de vous proposer l'excellence culinaire tout au long du voyage.



Notre programme culinaire gastronomique débute par l'achat d'ingrédients artisanaux de première qualité provenant des quatre coins du monde, du précieux safran de Castille-La Manche à la fine farine française moulue sur mesure selon nos propres exigences. Nos cuisines spacieuses et ultramodernes, dignes de celles des restaurants étoilés, sont équipées du nec plus ultra de l'équipement culinaire. Bien entendu, nos chefs de renom, issus des meilleurs restaurants du monde, sont les véritables magiciens dans nos cuisines. Chaque recette a été fièrement élaborée par notre équipe talentueuse et innovante, et chaque plat est une véritable leçon de techniques et de traditions culinaires ancestrales.



Quel que soit le restaurant où vous dînerez ou le plat que vous choisirez de commander, vous ferez l'expérience d'une cuisine exquise, réputée comme étant la meilleure en mer, à bord d'Oceania Cruises.



Le mois dernier, nous avons annoncé la nomination du chef Alexis Quaretti au poste de directeur des programmes et du développement culinaires.



Alexis Quaretti a déjà occupé le poste de chef exécutif senior chez Oceania Cruises et revient aujourd'hui pour superviser tous les aspects du développement, de l'introduction et de la mise en œuvre de nouveaux concepts afin de continuer à valoriser les plus grandes expériences culinaires en mer sur les sept navires et dans les 12 restaurants de la compagnie.



Originaire de Fontainebleau, en France, Alexis Quaretti a débuté sa carrière dans quelques-uns des meilleurs restaurants du monde, dont le Château de Marçay (1 étoile au Michelin), L'Arpège (3 étoiles au Michelin), où il a non seulement découvert mais aussi perfectionné sa connaissance et son amour de la cuisine végétale et La Pyramide (2 étoiles au Michelin).



Pour Oceania Cruises, la restauration est une expérience à part entière.



Avec une gamme aussi vaste de restaurants, vous allez avoir l'embarras du choix au moment de choisir celui que vous souhaitez tester en premier, et n'oubliez pas que pour qu'un repas soit mémorable, le placement libre est indispensable. Il vous permet de dîner quand et avec qui vous voulez dans nos restaurants de spécialités.



L'une des nouvelles expériences culinaires à bord de Vista, qui rejoindra la flotte en avril 2023, est l'Aquamar Kitchen: une perspective résolument nouvelle sur la cuisine et la quête du bien-être. Que vous soyez un flexitarien convaincu ou un fin gourmet, l'Aquamar Kitchen offre un maximum de plaisir sans la moindre culpabilité.



À bord de tous nos navires, vous découvrirez des plats audacieux et savoureux à base de plantes.



Nous proposons des menus complets et créatifs à base de plantes et vous pourrez déguster plus de 200 nouveaux plats sains sur chacun de nos somptueux navires. Toujours à la pointe du raffinement, notre équipe culinaire propose ces menus dans la Grand Dining Room et au Terrace Café au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, en complément de notre offre culinaire déjà très complète. Des sélections à base de plantes seront également disponibles sur demande au dîner dans chacun de nos restaurants de spécialités.



Après une journée riche en aventures à terre ou une journée agréable à bord, il est toujours appréciable de dîner dans l'intimité de votre suite ou de votre cabine. Un menu complet et varié est disponible 24 heures sur 24, avec un large éventail de délicieux produits pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dans toutes les suites et les cabines, vous avez la possibilité de profiter d'un petit-déjeuner complet et chaud servi en cabine, et les passagers du niveau Concierge ou supérieur, peuvent également commander en cabine un large choix de plats pour le déjeuner et le dîner proposés à la carte de la Grand Dining Room. Les clients des suites ont, quant à eux, le privilège ultime de pouvoir déguster des mets servis plat après plat confortablement installés dans leur spacieux havre de paix.



Que vous passiez une journée en mer à découvrir les secrets de la préparation du poisson ou que vous rejoigniez à terre l'un de nos fameux Culinary Discovery Tours™, notre équipe du Centre culinaire est là pour vous dispenser des conseils d'experts tout en vous faisant découvrir la culture locale.



