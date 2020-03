Une nouvelle brochure pour Step Travel

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

A l’occasion de son 5e anniversaire, Step Travel a publié début février une nouvelle brochure. Le TO compte sur le design innovant de ce nouveau catalogue et de nombreuses nouveautés pour consolider sa place de spécialiste de l’Europe centrale, de la Russie et des Balkans.

Rédigé par STEP TRAVEL – Géraldine CHACHOURINE le Lundi 16 Mars 2020

Pour son 5e anniversaire, Step Travel a le plaisir de présenter son nouveau catalogue consacré aux destinations d’Europe Centrale, à la Russie et aux Balkans.



Cette brochure anniversaire est l’occasion de mettre en avant de nombreuses nouveautés pour l’année 2020, notamment parmi les circuits à départs garantis.





La Russie étant une destination particulièrement prisée ces dernières années, l’offre s’élargit avec 2 produits :



• une escapade à Moscou en 5 jours incluant notamment la visite du musée des Cosmonautes.

• un circuit combinant Moscou et les villes historiques de l’Anneau d’Or en 8 jours.



Autres nouveautés GIR :



• un circuit Slovénie en 8 jours regroupant les plus beaux sites de ce petit pays méconnu.

• un circuit de 11 jours à travers les Balkans regroupant Bosnie-Herzégovine, Croatie et Slovénie.



Rappelons ici que les circuits GIR sont garantis à partir de 2 participants et s’effectuent pour la plupart en petits groupes de maximum 25 personnes.

Une offre à la carte étoffée Step Travel se fait fort d’offrir à ces clients une gamme complète de services touristiques allant de l’hôtellerie 3* à 5* aux services de conciergerie tels que billets de spectacle, réservation de table ou mise à disposition de carte de transports en commun.



Parmi les nouveautés de l’offre sur mesure, notons un combiné le long de la mer Baltique d’Helsinki à Vilnius en passant par Tallinn et Riga.

De nouveaux autotours sont également à l’honneur avec notamment un itinéraire dans les Balkans incluant Croatie, Monténégro et Albanie.

Enfin des courts séjours à Ljubljana en Slovénie sont également disponibles, élargissant ainsi l’offre déjà disponible sur les Balkans.

Un catalogue moderne et non millésimé L’ensemble de ces nouveautés est rassemblé dans un catalogue au design contemporain et épuré, dans la veine des précédentes éditions.

Une volonté de modernité assumée au service de destinations encore méconnues des agents de voyages.



La brochure, éditée pour 2 ans, affiche des prix indiqués à partir de… qui permettent une plus grande souplesse et la recherche du meilleur tarif le jour J sans contrainte de tableaux de prix édités à l’année.



Rappelons enfin qu’un challenge a été mis en place récemment sur les ventes de nos circuits GIR entre le 15 janvier et le 15 avril prochains.

Des nuitées d’hôtel à Saint-Pétersbourg notamment sont à gagner !

Contacts



Mail :



Téléphone : 01.53.25.14.35



L’équipe STEP TRAVEL est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30.Mail : step@steptravel.fr Téléphone : 01.53.25.14.35

Lu 146 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Step Travel en pole position sur la Russie Step Travel fête ses 5 ans et propose un challenge de ventes