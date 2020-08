Unique en Europe : Citéco, un musée dédié à l’argent, la finance et à l’économie. une étonnante muséographie interactive et ludique

Construit à Paris en 1880 par un richissime banquier collectionneur, l’Hôtel Gaillard était acquis en 1919 par la Banque de France. Après d’importants travaux ce joyau architectural néo-renaissance deviendra l’une des plus prestigieuses succursales de la Banque puis, c’est nouveau, un musée. La Cité de l’Economie (Citéco) nous fait découvrir à travers le temps les notions et les enjeux économiques avec une étonnante muséographie interactive et ludique destinée à séduire tous les publics. A partir du 17 octobre 2020 une exposition temporaire dédiée à Largo Winch « l’avanturier de l’économie ».

Rédigé par Michèle SANI le Mercredi 19 Août 2020

Fermé définitivement le 1er juillet 2006, l’Hôtel Gaillard vit une troisième vie.



Après près de huit années de réflexion et de travaux la succursale de la Banque de France est devenue Citéco, un musée dédié à l’argent, la finance et l’économie, le premier du genre en Europe. (Le premier est au Mexique).



Citéco n’a pas la prétention d’enseigner l’économie en quelques heures de visite. Son objectif est d’intéresser et de séduire tous les publics avec entre autres atouts : l’interactivité et le caractère exceptionnel du bâtiment.



Pour rendre avec Citéco l’économie et ses différentes théories plus accessibles et compréhensibles pour tous, la Banque de France a mis les moyens avec une muséographie novatrice, des jeux collectifs et interactifs et de nombreux supports pédagogiques .

La finance sous toutes les coutures et pour tous niveaux Du sous-sol aux toitures, sur 2 400 m², le parcours permanent se décompose en six séquences.



Les trois premières décrivent les fondamentaux de l’économie : l’échange, les acteurs et les marchés.



Les deux séquences suivantes abordent les instabilités et les crises que les institutions cherchent à réguler. La dernière, « Trésors », présente des objets liés à la fonction bancaire.



Des notions économiques liées à la vie quotidienne - l’argent de poche, les marchés, le travail, les trésors, le troc, la croissance… sont expliquées tout au long de ce parcours où les visiteurs sont amenés à jouer et à expérimenter.



La salle des coffres répartie sur deux niveaux est devenue l’espace emblématique de la fonction bancaire où sont présentés les objets de collections : billets, pièces et machines



Tous les espaces dans lesquels se déploie ce parcours sont des zones patrimoniales.



Ces installations de haute technologie présentées dans un cadre étonnant et classé aux boiseries des 16e et 17e siècles, aux cheminées monumentales, aux vitraux précieux ont de quoi séduire.



De 7 à 77 ans voire davantage on se prend au jeu. Citéco répond aux questions que l’on pourrait se poser, en suscite de nouvelles.



Citéco qui se veut un lieu de vie propose également des rencontres, débats, spectacles et activités culturelles tout au long de l’année. (Sous réserves de l’application des mesures sanitaires en vigueur).



Du « château » à la salle de coffre imprenable En 1878, Émile Gaillard achète deux terrains sur la plaine Monceau, zone de cultures maraîchères qui s’urbanise. C’est chic, bourgeois, bien fréquenté et convient à ce banquier passionné d’art du Moyen-Age et de la Renaissance.



Il y édifie son « château », l’Hôtel Gaillard en s’inspirant de Blois et de Gien (XVe et XVIe siècles), et plus précisément de l’architecture de l’aile Louis XII du château de Blois.



Deux hôtels particuliers contigus compléteront le site et formeront un U enserrant une cour destinée aux équipages. Les trois ensembles réunis communiquant témoignent le statut social de haut rang de son propriétaire et répondent à trois impératifs : loger une famille, recevoir avec faste et mettre en valeur une collection exceptionnelle.



En 1919, après la Première Guerre mondiale le « château » et les les deux hôtels particuliers sont achetés par la Banque de France. D’importants et longs travaux (de 1919 à 1923) vont les transformer en succursale bancaire.



Il ne s’agit plus d’abriter une famille et des collections d’art mais du public, du personnel et des coffres-forts. Le bâtiment doit être fonctionnel et inspirer confiance. La Banque table sur l’originalité et le faste du lieu pour séduire sa clientèle



Après avoir subi plusieurs réaménagements - dans les années 1950 puis 1970 - pour répondre à la réduction du personnel et à l’évolution des opérations bancaires, la succursale fermait définitivement ses portes le 1er juillet 2006. La Cité de l’Economie accueillait ses premiers visiteurs en juin 2019. Elle espère 100.000 à 130.000 visiteurs par an, dont un tiers d’écoliers.



Largo Winch en exposition temporaire (du 17 oct. 2020 au 12 fev. 2021) La Cité de l’Économie propose de décortiquer les mécanismes et enjeux des sciences économiques par le biais du… 9e art !



À l’occasion du 30e anniversaire de la célèbre saga de bande dessinée et créée par Jean Van Hamme et dessinée par Philippe Francq (éditions Dupuis) Citéco va présenter une exposition temporaire exceptionnelle.



Spécialement conçue et produite par le musée, « Largo Winch, aventurier de l’économie » explore les liens entre le multimilliardaire humaniste et les grands thèmes de l’économie.



L’exposition présentera du 17 octobre 2020 au 12 février 2021 le Board du Groupe W. avec les personnages principaux des albums

- Un portrait de Nerio Winch, (spécialement réalisée pour l’occasion par l’artiste Didier Graffet) ornera la salle pour mieux comprendre les valeurs réfractaires qui font de Largo Winch ce baroudeur rebelle.



- Les lettres L et W composeront un espace de repos où les lecteurs pourront feuilleter les albums de la collection, en vis-à-vis des différentes séquences de la salle.



Citéco Pratique 1, place du Général-Catroux 75017 Paris.

Visites individuelles et groupes guidées et commentées sur réservation.Un médiateur permet de plonger dans le monde économique de manière ludique et interactive.

Du mardi au dimanche de 11h à 18h. Le samedi jusqu’à 19h. Un jeudi par mois jusqu’à 22h. La billetterie ferme à 16h (dernière entrée).

Fermé les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier.



Pour accueillir les visiteurs en toute sécurité les visites se font sous certaines conditions :

Billetterie ouverte uniquement en ligne de 11h à 18h.



Les visiteurs doivent obligatoirement porter un masque et du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition. Des stylets sont mis à disposition af in d’éviter de toucher les écrans tactiles et le sens de visite est repensé afin d’éviter les croisements.



Boutique Emile et Cafeteria : sous réserve en raison des mesures sanitaires.

Métro : Ligne 2 : stations : Monceau / Villiers. Ligne 3 : stations : Villiers / Malesherbes

Bus : Ligne 30 : Arrêt Monceau ou Malesherbes-Courcelles. Ligne 20 : Arrêt Malesherbes-Courcelles

Parking Villiers – Paris



Plus d’infos : www.citeco.fr







