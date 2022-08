Urgence climatique : Univ’AirPlus appelle à une remise en question du voyage d'affaires

Les climatologues prêchent-ils dans le désert ?

L’innovation peut-elle sauver la planète ?

Voyager ou agir pour la planète, faut-il choisir ?

C’est avec motivation, détermination et conviction que l’équipe organisatrice de cette nouvelle édition d’Univ’AirPlus a décidé de proposer aux travel managers et acheteurs un panel d’experts particulièrement qualifiés afin d'inviter chacune et chacun à une prise de conscience supplémentaire et de les inciter à transformer encore plus rapidement et profondément les organisations internes

AirPlus International, spécialiste des solutions de paiement dédiées aux entreprises, organise la 16e édition d’Univ’AirPlus au Jardin d’Acclimatation àLes conférences proposées au cours de cette journée aborderont. Elles doivent permettre aux participants de renforcer leurs connaissances actuelles mais aussi leur fournir des pistes de réflexion à exploiter au sein de leurs entreprises.Au programme : "", "" avec la participation de Lise-Hélène Cortes associée chez Time for the Planet et de Jacques Barreau, co-fondateur et directeur de Grain Sail.Mais aussi une table ronde de directeurs des achats, membres du CNA (Conseil National des Achats) sur l’épineuse question "".", précise le Groupe dans un communiqué.