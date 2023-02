VALEURS ASSURANCES, vous présente la "ZEN COVER"

Une couverture annulation très complète avec des franchises adaptées :



- La garantie épidémie avec une franchise de 30 €

• Mise en quarantaine de l’Assuré dans les 14 jours précédents le départ suite à contamination à la COVID- 19 justifiée par une autorité médicale. Un justificatif sera exigé.

• Refus d’embarquement de l’Assuré suite à prise de température, ou au résultat positif à la COVID 19 d’un test PCR et/ou antigénique à votre arrivée à l’aéroport de départ.

• Hospitalisation du fait d’une atteinte au COVID-19 de l’Assuré ou d’un Membre de sa famille dans les 14 jours précédant le départ.



- La garantie "Tout Sauf"

La garantie vous est acquise dans tous les cas d’annulation, si votre départ est empêché par un événement aléatoire, pouvant être justifié. Par événement aléatoire nous entendons toute circonstance non intentionnelle de votre part ou d’un membre de votre famille et non exclue au titre du présent contrat, imprévisible au jour de la souscription et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.



- La couverture catastrophe naturelle, émeute, attentat



- La couverture grève de la compagnie aérienne et de l'aéroport de départ.



Le Ratage d'avion

Si un événement imprévisible et indépendant de votre volonté, pouvant être justifié, intervient lors de votre pré-acheminement ou post-acheminement sur le trajet entre votre domicile et le lieu de rendez-vous fixé par l’organisateur du voyage et que vous ne puissiez pas être présent à l’heure fixée pour prendre votre moyen de transport, nous vous remboursons l’achat du nouveau billet d’avion (aller), réalisé dans les 24 heures suivant le départ initialement prévu, avec un maximum de 1 000 € par personne (si l’ancien billet d’avion n’est pas réutilisable) pour vous permettre de rejoindre votre destination.

Cette garantie est acquise à condition que vous ayez pris une marge de 3 heures minimum pour vous rendre au lieu de rendez-vous.