Val d’Oise Tourisme : B World Communication en charge de la stratégie relations publiques

À l’issue d’un appel d’offres, Val d’Oise Tourisme a choisi de confier sa stratégie de relations presse et relations publiques à l’agence B World Communication.



Dans le cadre de cette collaboration, B World Communication assurera un accompagnement en matière de RP/communication pour développer la notoriété du Val d’Oise auprès des principaux marchés émetteurs et cibles médias, en coopération avec l'agence WWWALK sur le volet influenceurs digitaux.



Le Val d’Oise accueille en moyenne 2,5 millions de visiteurs par an. Le département possède un riche patrimoine historique et architectural classé, ainsi que deux parcs naturels régionaux : le Parc naturel régional du Vexin français et le Parc naturel régional Oise-Pays de France.