Villanovo renforce son offre B2B sur le marché des villas haut de gamme

les clients veulent de plus en plus des services sur-mesure qui s'appuient sur des standards élevés.

Selon David Schneuwly, la demande des agences s'est progressivement renforcée au cours des dernières années, avec une accélération observée après la crise sanitaire.Pour répondre à cette évolution, Villanovo s'appuie sur des équipes locales etprésent sur les destinations couvertes par Hedonist.Les agences partenaires bénéficient également d'outils dédiés, parmi lesquelsdonnant accès aux disponibilités des villas, aux fiches descriptives et à différents supports commerciaux.Pour le dirigeant, le marché évolue et "Cette évolution concerne aussi bien les villas conçues spécifiquement pour la location haut de gamme que les propriétés de particuliers proposant désormais des prestations proches de l'univers hôtelier.