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Villanovo renforce son offre B2B sur le marché des villas haut de gamme

Le spécialiste de la location de villas lance "Hedonist by Villanovo for Travel Designers"


Villanovo accélère le développement de son activité B2B avec le lancement d'Hedonist by Villanovo for Travel Designers. Cette nouvelle offre regroupe une sélection de villas premium et des services dédiés aux agences de voyages spécialisées dans le segment luxe.


Rédigé par le Mercredi 24 Juin 2026 à 12:45

Villanovo entend répondre à la demande croissante des agences de voyages pour les séjours en villas privées - Photo : Villanovo
Villanovo entend répondre à la demande croissante des agences de voyages pour les séjours en villas privées - Photo : Villanovo
CroisiEurope
Villanovo, spécialiste de la location de villas, poursuit le développement de son activité auprès des professionnels du voyage.

Lancée en janvier 2025, l'offre B2B de Villanovo franchit une nouvelle étape avec "Hedonist by Villanovo for Travel Designers", une collection regroupant près de 250 villas sélectionnées sur six destinations : Marrakech, la Côte d'Azur, la Provence, Ibiza, la Corse et l'Île Maurice.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans un contexte de progression de la demande pour les séjours résidentiels haut de gamme.

"Il y a une appétence côté clients d'agences pour des séjours en villa privée, en complément de l'hôtellerie, des croisières ou du voyage sur-mesure", constate David Schneuwly, cofondateur de Villanovo.

Au total, le loueur met aujourd'hui à disposition de la distribution B2B un portefeuille d'environ 3 000 villas réparties dans plusieurs destinations à travers le monde.

A lire aussi : Solea lance la location de villas pour se démarquer

Un marché porté par la recherche d'accompagnement et de services

Selon David Schneuwly, la demande des agences s'est progressivement renforcée au cours des dernières années, avec une accélération observée après la crise sanitaire.

Pour répondre à cette évolution, Villanovo s'appuie sur des équipes locales et un service de conciergerie présent sur les destinations couvertes par Hedonist.

Les agences partenaires bénéficient également d'outils dédiés, parmi lesquels un portail professionnel donnant accès aux disponibilités des villas, aux fiches descriptives et à différents supports commerciaux.

Pour le dirigeant, le marché évolue et "les clients veulent de plus en plus des services sur-mesure qui s'appuient sur des standards élevés."

Cette évolution concerne aussi bien les villas conçues spécifiquement pour la location haut de gamme que les propriétés de particuliers proposant désormais des prestations proches de l'univers hôtelier.

A lire aussi : Les résidences hôtelières de luxe, nouvelle alternative aux palaces ?

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