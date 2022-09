Visit Europe fait paraître sa brochure hiver 2022 - 2023

Outre cette offre, Visit Europe s’appuie sur ses 16 bureaux réceptifs à destination et leurs équipes pour produire des formules et une programmation étoffée de réveillons.



Ainsi, pour basculer vers 2023, ce sont 16 destinations dans lesquelles sont associées découvertes et festivités incluant hébergement, pension complète (souvent boissons), visites, excursions et la soirée du nouvel an.



Cette année, 3 nouveautés font partie du programme des festivités : Venise, Zagreb et Gand. Les voyageurs pourront aussi découvrir les carnavals : Malte, Venise et Madère.



Enfin, des séjours sont programmés toute l'année à Malte, Madère ou Chypre.



Visit Europe propose une réduction de 100€ par personne sur une majorité de produits, pour toute réservation avant le 15 octobre 2022.



Dès le mois d’octobre, le TO développe son offre en package dynamique avec la possibilité pour les agences de réserver sur vols « Low Cost » qui pourront être packagés avec des séjours ou circuits, en complément des vols réguliers jusqu’à ce jour accessibles.