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Visit Europe invite les agences à la présentation de sa nouvelle production

Visit Europe va présenter son programme hiver 2026-2027


De retour depuis septembre 2025, Visit Europe a décidé de prendre la parole devant les agences de voyages. Le 22 juin 2026, le tour-opérateur organisera "Les Rendez-vous Visit Europe", consacrés à sa production hiver 2026-2027, dont les emblématiques marchés de Noël et les réveillons de Noël et du Nouvel An.


Rédigé par le Mercredi 17 Juin 2026 à 11:14

Visit Europe invite les agences à la présentation de sa nouvelle production
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C’est un retour attendu !

Visit Europe a été repris et relancé en septembre 2025. En février dernier, la petite équipe réunie autour de Frédéric Brigand, le repreneur de la marque, mettait en ligne le site BtoB et BtoC de Visit Europe.

Alors que le tour-opérateur fête ses 40 ans en 2026, il organise, le lundi 22 juin 2026, la première édition des "Rendez-vous Visit Europe", consacrée à sa production Europe 2026-2027.

L’événement permettra de présenter le programme du prochain hiver, mais aussi la nouvelle équipe et la dynamique du TO.

Car, à côté des produits emblématiques que sont les marchés de Noël et les réveillons de Noël et du Nouvel An, Visit Europe souhaite aussi mettre en avant des séjours plus durables à travers sa Slow Collection.

Visit Europe : les réveillons "Entre Solos", les marchés de Noël...

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Parmi les temps forts de cette nouvelle production hiver 2026-2027, nous retrouvons les marchés de Noël à Prague, en Pologne et au Tyrol, mais aussi les réveillons de Noël en Finlande ou encore le Nouvel An en Islande, à Rome, à Venise et à Madère...

De plus, dans le cadre raffiné de l’Hôtel Schwarzbrunn, le TO propose de nouveau ses réveillons "Entre Solos", une formule particulièrement appréciée des voyageurs souhaitant partager les fêtes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les participants bénéficieront d’un "forfait excursions" offert pendant le séjour.

Ceux qui s’inscriront au programme "Entre Solos" de Visit Europe du 20 juin au 5 juillet 2026 recevront également un bon cadeau de 50 € pour profiter de l’espace spa et bien-être de l’hôtel.

De nouvelles destinations vont également s’ajouter au catalogue dans les prochaines semaines, à commencer par Malte.

Les informations sur "Les Rendez-vous Visit Europe"

L’événement se tiendra en ligne le 22 juin 2026.

Il est pensé comme un moment privilégié pour échanger avec l’équipe du tour-opérateur et partager les temps forts de cette nouvelle saison.

Deux sessions se tiendront, à 11h et à 15h.

Pour les agents de voyages intéressés, les inscriptions se font par e-mail à l’adresse suivante : reservationb2b@visiteurope.fr, en précisant le créneau désiré, nom et prenom.

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Tags : visit europe
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