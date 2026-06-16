Visit Europe invite les agences à la présentation de sa nouvelle production

Visit Europe va présenter son programme hiver 2026-2027

De retour depuis septembre 2025, Visit Europe a décidé de prendre la parole devant les agences de voyages. Le 22 juin 2026, le tour-opérateur organisera "Les Rendez-vous Visit Europe", consacrés à sa production hiver 2026-2027, dont les emblématiques marchés de Noël et les réveillons de Noël et du Nouvel An.



Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 17 Juin 2026 à 11:14

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