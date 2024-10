Vivre le charme des régions de France : l'authenticité et l'accueil personnalisé des hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, des hôtels et bien + encore

Des programmes de séjours groupes clé en main et/ou sur-mesure grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et sur-mesure de vos groupes dans sa région.



Depuis plus de 30 ans, les hôteliers HCF accompagnent les professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :

- leur savoir-faire réceptif & local

- le concept du tout compris

- le 100% direct avec les hôteliers

- l'organisation de séjours clé en main et de thématiques

- leurs hôtels de caractère, bien ancrés dans leur région, avec une restauration régionale.



DES HÔTELIERS-RESTAURATEURS-RECEPTIFS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS RÉGIONS programmes sur-mesure, infos & aide personnalisées.



Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère, des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes à votre service depuis plus de 30 ans.



DES FORMULES PLEBISCITEES PAR LES GROUPES :

DES SEJOURS-CIRCUITS TOUT COMPRIS

Des programmes clé en main avec des excursions en étoile autour de l’hôtel pour découvrir toutes les facettes de la région : patrimoine, richesses culturelles, villages classés, nature, gastronomie, paysages, vignobles, traditions, gens du pays, producteurs locaux… : le verre de bienvenue + la pension complète du dîner du premier Jour au petit-déjeuner du dernier Jour + visites & excursions + les services de notre accompagnateur + le vin aux repas + le café aux déjeuners + un dîner du terroir + le verre de l’amitié + le cadeau souvenir.



DES SÉJOURS À THÈME SUR-MESURE & À PERSONNALISER

- Séjours thématiques : réveillons, marchés de Noël, fêtes locales, routes des vins, patrimoine...

- Séjours randonnée : programme alliant randonnée et visites touristiques, séjour 100% rando, marche nordique, marche douce …

- Séjours vélo : programme de sorties cyclo, itinéraires vélo avec ou sans visites touristiques...

- Séjours Neige et Neige douce : ski nordique, raquettes, ski de piste, balades en traîneaux à chiens, programmes “Neige Douce”…

- Séjours nature, détente & autres activités sportives : multi-activités, sports nautiques, golf, bien-être...

- Séjours sur-mesure : des prestations entièrement à la carte, à créer selon les demandes de vos groupes.



DES PRESTATIONS À LA CARTE

- Séjours multi-régions : pour découvrir 2 ou 3 régions en un séjour : Alsace / Vosges, Périgord Dordogne / Midi Toulousain, Aveyron / Auvergne, Bretagne / Loire Atlantique…

- Séjours prestations hôtelières seules : 1/2 pension, pension complète, B&B

- Stops lunch : des solutions personnalisées, même en cas de timing serré, pour vos déjeuners en cours de route (ou petits-déjeuners ou dîners)

-Evénements à la carte, stages, ateliers, rassemblements : ateliers créatifs, stages sportifs, bridge, voitures de collection, motos, entreprises, réunions familiales...

- Séjours mini-groupes : du sur-mesure pour vos petits groupes, familles…

- Sorties et programmes à la journée : une journée découverte avec un programme de visites et un déjeuner aux saveurs régionales