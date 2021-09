Volotea : vers un premier prototype d'avion 100% électrique dans 3 ans

Volotea, Air Nostrum et Dante Aeronautical ont créé un consortium en vue de créé un avion 100% électrique. Les 3 partenaires se sont donnés des objectifs ambitieux : ils prévoient que le premier prototype sera homologué pour voler d'ici trois ans.



Déjà ils dévoilent les premières images et plan de ce fameux prototype.



"Le développement d'un avion électrique utilisant la technologie des batteries à hydrogène permettra de réduire les émissions de carbone. Il est tout à fait logique que Volotea soutienne ce projet qui s'inscrit totalement dans notre volonté de relier les villes peu desservies et de le faire de manière plus respectueuse de l’environnement." a déclaré Carlos Munoz, fondateur et PDG de Volotea.