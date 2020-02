Vols passagers : Air Charter Service lance un programme de compensation carbone

Air Charter Service lance son programme de compensation des émissions de carbone pour ses clients à partir du 3 février 2020.



Francois-Xavier Camus, Directeur Général d’ACS France explique la démarche : « Nous sommes conscients que l’aviation est, avec l’automobile et la production énergétique, un des secteurs qui émet le plus d’émissions de carbone. Malheureusement, et à la différence de nos confrères, notre secteur ne dispose pas encore de la technologie permettant de mettre un terme à notre consommation de combustibles. Nous sommes convaincus que financer la réduction des émissions de CO2 dans les secteurs qui le permettent est la meilleure solution à court terme, et nous travaillons également vers un objectif à plus long terme : le vol électrique. Depuis 2014, ACS investit régulièrement dans un programme de développement d’aviation électrique.



Pour mettre en place ce nouveau programme de compensation carbone, nous avons analysé les taux de consommation des avions et les distances parcourues par 8 000 de nos vols passagers ces deux dernières années, et les avons comparés au prix de vente de chaque vol. Nous en avons conclu que 0,5 % du prix de l’affrètement est plus que suffisant pour équilibrer les émissions de chaque vol.



Ce montant sera ensuite investi dans notre fond de compensation carbone, et nous permettra d'acquérir tous les trimestres des crédits carbone. »