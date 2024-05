Vous ne voudrez plus partir en vacances autrement lorsque vous découvrirez l'expérience de la croisière avec Celebrity Cruises

Choisir Celebrity c’est voyager vers les meilleures destinations d'Europe et du monde à bord d'une compagnie de croisière unique dans son genre.



Rédigé par Emmanuel Joly le Lundi 27 Mai 2024

« Il existe de nombreuses façons de partir en vacances, mais peu d'entre elles sont comparables à l'expérience offerte par Celebrity Cruises. Avec Celebrity Cruises, les voyageurs bénéficient de l'intimité et du service attentif propres à un petit navire, mais avec toute la variété et les émotions d'un grand navire. Ils peuvent découvrir jusqu'à huit destinations au cours d'un même voyage, dîner dans de nouveaux restaurants chaque soir, se détendre dans des espaces luxueux conçus dans les moindres détails et trouver un maximum de bien-être au large. », déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, l’agent général de Celebrity en France.



Des expériences uniques au large Que vous souhaitiez profiter de l'été en couple, entre amis ou en famille, Celebrity Cruises est une excellente option, car la compagnie de croisières haut de gamme propose une série d'expériences uniques, le meilleur service et une attention personnalisée à bord. Les voyageurs qui se lanceront dans cette aventure pourront déguster de délicieux menus préparés par des chefs étoilés et des restaurants uniques dans le secteur des croisières, où vous apprécierez la touche unique de notre compatriote Daniel Boulud, l’Ambassadeur Culinaire de la marque. Les buffets et les restaurants principaux inclus dans la pension complète, sont des exemples de variété et qualité qui ne laissent personne indifférent. Les familles pourront également découvrir les plus de 500 activités du programme Camp at Sea pour les enfants ou celles destinées aux adolescents, comme les tournois de jeux vidéo et les compétitions sportives du Teen Club.



Pendant la croisière, vous aurez la possibilité de regarder des films sous le ciel étoilé du pont supérieur ou de vous amuser avec les incroyables spectacles au théâtre, aussi révolutionnaires que les navires de Celebrity Cruises. En outre, les options en matière de sport et de bien-être ne manqueront pas : vos clients pourront profiter des meilleurs traitements de la plus haute qualité dans n'importe lequel de ses spas, des cours de yoga à l'aube, de méditation, de force, d'étirement et de cardio, guidés par des experts dans chaque discipline.





Des navires modernes et des prix très doux Rappeler tout d’abord que Celebrity c’est une flotte dont la majorité des navires ont été construits en France, à Saint Nazaire, tout comme le Celebrity Ascent livré en Novembre dernier ou le Celebrity Xcel actuellement en construction en Loire-Atlantique. Cet été, Celebrity propose plusieurs itinéraires méditerranéens au départ de Barcelone, Rome, Ravenne ou Athènes, dont le tout nouveau Celebrity Ascent, un navire moderne et élégant qui offre un design d'avant-garde et le meilleur programme culinaire et de divertissement. Les voyageurs pourront aussi choisir une croisière dans les îles grecques à bord du Celebrity Infinity, à des prix jamais vus auparavant pour une compagnie maritime haut de gamme : moins de 900 € par personne pour cet été, sur sept nuits en cabine double ; ou, pour les familles, moins de 2500 € pour une cabine quadruple sur le mois d’Août.

Sur les itinéraires Iles Grecques vous serez accueilli sur le Celebrity Infinity. Le navire a été récemment rénové et modernisé. Les passagers pourront désormais profiter de l'intimité et du service attentionné de The Retreat, qui est bien plus qu'une suite : un lieu et un service exclusifs avec une équipe dédiée uniquement à ces passagers, qui a été réintroduit à bord du Celebrity Infinity. D'autres nouveautés qui surprendront les voyageurs sont le nouveau look du salon The Retreat, l'agrandissement de l'élégant restaurant Luminae et les nouvelles suites Sunset, situées à l'arrière du navire, qui disposent de grands balcons privés idéaux pour admirer les plus beaux couchers de soleil.



Plus de soixante-dix pays et des centaines de destinations



Consultez les croisières Celebrity sur les sites

Celebrity c’est aussi une option différente pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le monde à bord de l'un de ses 16 navires primés : la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Islande, le Japon, l'Alaska, les Caraïbes, les Galápagos et bien d'autres encore. Rien n’est comparable à une croisière Celebrity, c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’agit de la première et la seule compagnie de croisières à être classée par le Forbes Travel Guide. Forbes Travel Guide a plus de 65 ans d'expérience dans l'évaluation et la vérification du luxe dans les meilleurs hôtels et centres de villégiature du monde entier, et a maintenant choisi d’inclure Celebrity dans sa prestigieuse liste. Sans aucun doute la meilleure des garanties.Consultez les croisières Celebrity sur les sites www.celebritycruises.fr ou www.cruisepro.fr , ou appelez-nous au 04 23 11 04 38. Et profitez de 4% de surcommission pour toute réservation Celebrity au départ de l’Europe 2024, réalisée entre le 27 Mai et le 10 Juin 2024.

