Voyage d'affaires : Jet Stim rejoint le Groupe AREP

Le Groupe AREP, société française spécialiste du tourisme d’affaires et de l’événementiel annonce son rapprochement avec Jet Stim, un autre acteur du secteur.



" Pour le Groupe AREP, cette opération s’inscrit dans la continuité d’un ambitieux projet de croissance et de renforcement. En 2014, le Groupe avait doublé de taille à la suite de la fusion entre AREP et EXIGENCES ." rappelle un communiqué de presse.



Pour Jet Stim, "ce rapprochement est un moyen d’accéder à un portefeuille d’offres plus large (billetterie, services intégrés à l’agence)."



Les deux entreprises œuvrent désormais ensemble dans les nouveaux locaux du Groupe AREP à Boulogne Billancourt (92) ajoute le communiqué.