Voyage d'affaires : myCWT va remplacer CWT Online en Chine

CWT annonce le lancement en Chine de sa plateforme phare, myCWT.



Il s'agit d'une plateforme omnicanale basée sur une API ouverte. En collaboration avec plusieurs partenaires chinois spécialisés dans le voyage, la technologie et le e-commerce, la TMC a adapté l'outil sur ce marché.



" Son architecture API ouverte facilite l’intégration avec les applications tierces et les systèmes internes des clients, permettant à CWT de fournir un large choix de produits, de services et de contenus " explique un communiqué de presse.



myCWT donne accès à un contenu : vols, trains, hôtels et transports terrestres. En plus d'utiliser les systèmes de distribution mondiaux (GDS) comme TravelSky, elle intégrera du contenu provenant d'autres sources telles que des agrégateurs en utilisant des connexions API.



Les voyageurs pourront par exemple réserver des transporteurs à bas coûts (compagnies low-cost), des services de covoiturage tels que Didi, ou encore des commodités comme le service fast-track aux contrôles de sécurité et l'accès aux salons dans les aéroports et les gares.



RoomIt, la division de distribution hôtelière de CWT, proposera également plus de 800 000 options d’hébergement.