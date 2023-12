Voyage en Afrique du Sud : les choses à savoir et les incontournables à ne pas manquer

L'Afrique du Sud est un pays fascinant sur plus d'un aspect et on comprend aisément pourquoi le tourisme y est florissant. Que vous soyez passionné de paléontologie, que vous ayez envie de découvrir des animaux sauvages dans leur environnement naturel ou encore que vous soyez curieux par la culture sud-africaine, vous y trouverez en effet des activités correspondant à vos centres d'intérêt. Dans cet article, nous allons revenir sur les éléments à avoir en tête avant de partir là-bas puis nous vous présenterons quelques activités incontournables à réaliser sur place.

Rédigé par Pauline Kakowski le Mercredi 6 Décembre 2023

Les principaux éléments à savoir avant de partir en Afrique du Sud



Les paiements sur place et le visa



Première chose à savoir : la monnaie officielle est le rand sud-africain (ZAR). Toutefois, il faut avoir conscience que de nombreux commerçants acceptent d'être payés en devise étrangère (euro, dollar…). Par ailleurs, il est conseillé de changer votre argent dans les bureaux de change officiels ou les banques et d'éviter les distributeurs automatiques qui peuvent être frauduleux. À noter qu'il est possible de payer directement par carte bancaire dans certains établissements, mais nous vous recommandons plutôt de régler en liquide par prudence.



Concernant le visa, il suffit d'avoir un passeport valide au moins 30 jours après la date de retour pour les Français. Pas besoin donc d'entamer des démarches particulières.

Afin que vous n'ayez pas de mauvaises surprises une fois sur place, voici un petit résumé des informations essentielles à connaître avant de partir pour un voyage en Afrique du Sud seul ou en famille.Première chose à savoir : la monnaie officielle est le rand sud-africain (ZAR). Toutefois, il faut avoir conscience que de nombreux commerçants acceptent d'être payés en devise étrangère (euro, dollar…). Par ailleurs, il est conseillé de changer votre argent dans les bureaux de change officiels ou les banques et d'éviter les distributeurs automatiques qui peuvent être frauduleux. À noter qu'il est possible de payer directement par carte bancaire dans certains établissements, mais nous vous recommandons plutôt de régler en liquide par prudence.Concernant le visa, il suffit d'avoir un passeport valide au moins 30 jours après la date de retour pour les Français. Pas besoin donc d'entamer des démarches particulières.

La langue officielle et le climat



Bien qu'il existe plusieurs dizaines de langues en Afrique du Sud (l'afrikaans, le zoulou…), l'anglais est actuellement reconnu comme langue officielle. Si vous avez besoin de vous faire comprendre dans les grandes villes, il n'est ainsi pas nécessaire d'avoir un traducteur sur soi. Et si vous faites le choix de partir avec un tour opérateur français, on vous accompagnera en français quoi qu'il arrive.



Le climat est varié selon les régions, mais globalement tempéré. Comme ce pays est situé dans l'hémisphère sud, l'hiver et l'été sont inversés par rapport à chez nous. La meilleure période pour visiter l'Afrique du Sud dépend de vos activités : pour le safari par exemple, privilégiez l'hiver (de juin à août) qui offre une meilleure visibilité pour contempler les animaux.



La sécurité et l'assurance voyage



La sécurité est un sujet sensible en Afrique du Sud et il convient donc d'être prudent en toute circonstance. Si vous n'êtes jamais parti là-bas, il est donc recommandé d'être assisté localement en passant par une agence de voyages ou un tour opérateur. Avec un correspondant francophone expérimenté, vous apprendrez certaines pratiques comme celle d'éviter les quartiers les plus sensibles.



Il est également conseillé de souscrire à une assurance voyage qui couvre les frais médicaux et le rapatriement en cas de problème. Normalement, si vous partez avec un organisme de voyage, celle-ci est incluse dans l'offre.



Les incontournables à ne pas rater en Afrique du Sud



Le parc national Kruger



Le parc national Kruger est le plus grand et le plus célèbre parc animalier d'Afrique du Sud. Il abrite en son sein une faune exceptionnelle, comprenant les fameux “Big Five”. C'est-à-dire le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle. Vous pourrez aussi y contempler des girafes, des zèbres, des hippopotames, des crocodiles, des antilopes et pas moins de 500 espèces d'oiseaux ! C'est pourquoi il s'agit de l'endroit idéal pour effectuer des safaris, que ce soit à bord d'un 4x4 ou à pied.



Le Cap



Situé au sud-ouest du pays, le Cap est la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud après Prétoria. Si on vous la recommande chaudement, c'est pour sa beauté naturelle avec la présence entre autres de



Bon à savoir ; si vous comptez visiter la péninsule du Cap dans laquelle se trouve le cap de Bonne-Espérance, la ville du Cap constitue un bon point de départ. Vous pourrez y croiser des autruches ou encore des babouins si vous vous y baladez à pied !

Maintenant qu'on a vu certaines informations essentielles sur l'Afrique du Sud, il est temps de s'intéresser à ses aspects les plus fascinants. Comme ce pays regorge de lieux magnifiques et variés, il n'est pas aisé d'effectuer une sélection. En voici tout de même une non exhaustive des endroits à ne manquer sous aucun prétexte.Le parc national Kruger est le plus grand et le plus célèbre parc animalier d'Afrique du Sud. Il abrite en son sein une faune exceptionnelle, comprenant les fameux “Big Five”. C'est-à-dire le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle. Vous pourrez aussi y contempler des girafes, des zèbres, des hippopotames, des crocodiles, des antilopes et pas moins de 500 espèces d'oiseaux ! C'est pourquoi il s'agit de l'endroit idéal pour effectuer des safaris, que ce soit à bord d'un 4x4 ou à pied.Situé au sud-ouest du pays, le Cap est la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud après Prétoria. Si on vous la recommande chaudement, c'est pour sa beauté naturelle avec la présence entre autres de la montagne de la Table (Table Mountain) qui fait partie des sept nouvelles merveilles de la nature. Celle-ci domine littéralement la ville et offre une super vue sur la baie si vous avez le courage d'y grimper. Mais le Cap est aussi une ville culturelle, avec son fameux quartier historique du Bo-Kaap aux maisons colorées.Bon à savoir ; si vous comptez visiter la péninsule du Cap dans laquelle se trouve le cap de Bonne-Espérance, la ville du Cap constitue un bon point de départ. Vous pourrez y croiser des autruches ou encore des babouins si vous vous y baladez à pied !

La route des Jardins



Si vous aimez les randonnées, on ne pourra que vous conseiller la route des Jardins. Celle-ci longe la côte sud de l'Afrique du Sud entre Le Cap et Port Elizabeth en traversant des paysages variés : montagnes, forêts, plages… En dehors de la randonnée, vous pourrez aussi pratiquer le kayak, le surf ou encore le parapente si vous êtes courageux.



Le parc du Drakensberg



Enfin, si vous êtes prêt à partir tôt le matin pour passer une journée inoubliable, on vous recommande de vous rendre dans le parc du Drakensberg. Pour info, le Drakensberg est une chaîne de montagnes qui s'étend sur plus de 1000 km le long et vous trouverez ainsi dans ce parc des paysages à couper le souffle. Nous pensons notamment à ses cascades dantesques qui méritent à elles seules le déplacement. C'est aussi dans ce parc qu'on trouve de magnifiques peintures rupestres qui font partie des plus anciennes d'Afrique Subsaharienne.



Lu 98 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Que faut-il savoir à propos du surbooking ? Un petit guide contre les nuisibles en voyage