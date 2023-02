Voyage : pour Digitrips, les réservations anticipées reviennent aux niveaux de 2019

Pour Digitrips, qui détient l'OTA MisterFly, les voyageurs ont retrouvé la confiance pour réserver leurs vacances plus à l'avance.



Le Groupe s'est basé sur les données enregistrées en janvier 2023 et qui montrent que " les réservations anticipées reviennent aux niveaux de 2019 alors que les voyageurs reprennent confiance ", selon un communiqué.



" L'imprévisibilité des fermetures et les restrictions de voyage en constante évolution pendant la pandémie ont eu un effet profondément négatif sur la confiance des passagers, beaucoup étant réticents à réserver des vols et des hébergements des mois à l'avance.



Mais nos données de MisterFly montrent que les voyageurs planifient désormais avec confiance et que le comportement des réservations de vacances de dernière minute revient à la normale ", a commenté Emilie Dumont, la directrice générale de Digitrips.