Voyages Rive Gauche : "Notre offre est très diversifiée sur la France et les agences peuvent revendre tous nos produits" 3 questions à Christine Brum, responsable commerciale grands comptes de Voyages Rive Gauche

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Fort d'un production déjà bien étoffée sur la France, Voyages Rive Gauche reste ouvert aux partenariats avec d'autres agences de voyages pour mettre un coup d'accélérateur sur l'offre hexagonale. Retrouvez l'interview de Christine Brum, responsable commerciale grands comptes de Voyages Rive Gauche.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 21 Avril 2020

TourMag.com - Que représente l'offre France de Voyages Rive Gauche ?



Christine Brun : Nous sommes spécialiste et proposons la France dans notre brochure depuis plus de 36 ans. Aussi bien dans notre brochure été que notre brochure hiver avec les marchés de Noël et réveillons.



Nous ciblons toutes les régions françaises avec tous les types de voyages : circuits, séjours, clubs et croisières. Par exemple dans les Cévennes, dans les Pyrénées catalanes, la Dordogne, le Périgord, la Corse bien entendu, le Zoo de Beauval, le Puy du Fou avec les dates de Cinéscénie, la Bretagne, le Lubéron, le canal de midi… notre éventail est très complet et offre beaucoup de possibilités.



Environ 5 000 clients par an découvre ou redécouvre la France avec Voyages Rive Gauche.



TourMag.com - Avec la crise liée à l'épidémie du coronavirus, allez-vous mettre en avant davantage cette offre et pensez-vous nouer des partenariats avec d'autres agences ou d'autres professionnels ?



Christine Brun : Bien entendu nous nous adaptons, nous n’allons pas envoyer nos clients dans des destinations où les activités seraient impactées ou des rassemblements interdits !

Nous sommes déjà revendus par nos agences partenaires, mais nous sommes toujours ouverts à des nouveaux partenaires. Nous avons une offre très diversifiée sur la France et les agences peuvent revendre tous nos produits, voir même des tour opérateurs qui aimeraient se diversifier pourquoi pas !



Nous avons déjà fait voyager plus de 100 000 clients sur la France.



TourMaG.com - Que pensez vous de l'idée de "dégonfler" une partie des reports en incitant les voyageurs à mieux découvrir l’hexagone ?



Christine Brun : C’est une très bonne idée ! La France est un des pays les plus riches culturellement au monde. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir des régions proches et en toute sécurité.



Nous pouvons offrir des solutions de voyages en France à court terme afin de pallier aux autres destinations encore fermées à ce jour.

Lu 44 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > #PartezEnFrance : une "verticale" qui ne manque pas d’aplomb pour vendre la France The Originals Human Hotels & Resorts : "si reprise il y a, elle sera plus forte sur le segment affaires"