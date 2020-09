Voyages Rive Gauche sort ses brochures "Spécial Fêtes" et "Le Monde avec Passion" 3 nouvelles collections de voyages

Voyages Rive Gauche sort ses brochures "Spécial Fêtes" et "Le Monde avec Passion" au format papier.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 15 Septembre 2020

Voyages Rive Gauche a sorti ses deux nouvelles brochures papier : Spécial Fêtes 2020 - 2021 et Le Monde avec Passion 2020 - 2021.



La première de 32 pages, dédiée aux festivités de fin de d'année et aux carnavals met à l'honneur les incontournables : les marchés de Noël en Alsace, la fête des Lumières à Lyon mais aussi les carnavals de Nice et de Venise.



A côté on retrouve également des produits plus originaux : la route des Potiers, les marchés de Noël en Pologne, un nouvel an gourmand dans le Morbihan, un réveillon en Aveyron, à Bordeaux, ou encore à la montagne ainsi que les fêtes de Pâques en Pologne.

Brochure Le Monde avec Passion La seconde brochure Le Monde avec Passion (28 pages) fait la part belle aux nouveautés avec 3 collections de voyages : Privilèges (petits groupes avec hôtels en centre ville), Prestige (encore plus petit groupes maximum 15 personnes, des hôtels plus haut de gamme voir des hôtels de luxe) et enfin Culturelle (des voyages avec des conférenciers).



Le plus : le service exclusif de taxi à domicile !



Le voyagiste fait place là aussi aux voyages incontournables citant pêle-mêle : Puy du Fou, Orient express, le grand tour de Corse, le Zoo de Beauval, croisière sur le Douro, l'Andalousie Mauresque ou encore les Pouilles

et les Cyclades d’île en île.



Pour faciliter les réservations Voyages rive Gauche continue son challenge de ventes avec à la clef des chèques cadeaux à gagner, ainsi que pour les dossiers reportés suite covid la moitié est versée dès le report confirmé.



