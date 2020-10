Voyages Ruban Bleu fait partir plus de 700 clients au Pays Basque

Malgré le contexte actuel, Voyages Ruban Bleu a réussi à maintenir son traditionnel "Voyage de l'amitié", qui se déroule tout au long du mois d'octobre 2020.



Pour cette 43e édition, ce sont 18 autocars qui prennent la route entre le 2 et le 20 octobre, pour emmener près de 750 personnes issues d’une soixantaine d’associations ou de groupes d’amis du Tarn, de la Lozère, du Cantal, du Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron... au Pays Basque.



Chaque groupe séjourne durant 4 jours à l’Hôtel Club Belambra - "La Chambre d'Amour" à Anglet.



" Malgré les différentes restrictions sanitaires, Voyages Ruban Bleu a pris soin de proposer un programme équilibré à ses clients, un savant mélange de culture, gastronomie et spectacles ", précise le Groupe dans un communiqué.



Avec au menu : découverte de la culture et de la gastronomie locale, visites guidées dans Bayonne, Biarritz, Ainhoa, Espelette et Cambo-les-Bains.



Les soirées dansantes du Voyage de l’Amitié, quant à elles, sont remplacées cette année par un récital de chansons françaises, une soirée "Comédies musicales" et une soirée "Magic Music" mêlant jeux musicaux et magie le tout animé par l’orchestre Aux Couleurs du Temps et le Magicien Patrick Soum.