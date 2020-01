Aveyron : Voyages Ruban Bleu prépare son premier Festival des Voyages

Voyages Ruban Bleu réalise 75% de son volume d'affaires grâce aux groupes.



A Rodez, 5 conseillers voyages sur les 8 salariés de l'agence travaillent sur la production et la commercialisation pour les groupes. Et le chiffre d'affaires des voyages en avion a désormais dépassé celui des circuits proposés en autocar.



" Notre cœur de métier, c'est le circuit France et moyen-courrier , commente Benjamin Gourdon. Depuis plus de dix ans également, nous nous sommes spécialisés dans les voyages de groupes sur vols low cost, là où d'autres avaient des réticences, nous avons développé l'activité. Et la formule marche, car les prix sont attractifs, les vols directs et très ponctuels, les départs proches du domicile de nos clients ".



Le groupe propose en effet des départs de Clermont-Ferrand, Rodez, Béziers, Carcassonne et désormais Toulouse.



Voyages Ruban Bleu vient aussi de lancer une nouvelle production sur les voyages scolaires, en Espagne et en Italie. Une personne s'y consacre et le groupe a ainsi fait partir 35 groupes en 2019 et espère en compter 50 partout en France en 2020.



2020, une année de challenges pour la société aveyronnaise.







* Ruban Bleu Autocars, Millau Cars, Cars Coulom, Cars Constant, Maurel Voyages, Transport Gauchy et LandèsBus