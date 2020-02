Rodez : Voyages Triangle revoit sa production sous l'impulsion de sa nouvelle directrice

En 2019, elle décide de revenir dans le Sud-Ouest et prend la direction de Voyages Triangle, le TO « maison » des autocaristes Chauchard et Delbos, deux poids lourds du tourisme à Rodez.



Dès son arrivée, Sabine Lamboley a procédé, en août 2019, " au déménagement de la société dans des locaux situés sur la commune du Monastère à côté de Rodez. Ces locaux appartenaient précédemment au District de Foot Aveyronnais ", indique Voyages Triangle dans un communiqué.



Puis elle s'attaque à la charte graphique et propose de nouveaux types de voyages (comme les voyages garantis dès 2 participants) lors de la sortie en janvier dernier de la nouvelle brochure Été 2020, distribuée dans les réseaux d’agences Chauchard Evasion et Fitour Voyages et auprès des agences revendeurs sur l’ensemble du territoire du Sud-Ouest.



Et les projets ne s'arrêtent pas là : d’ici quelques semaines, les clients pourront s’ils le souhaitent acheter leur voyage en ligne sur le nouveau site internet de Voyages Triangle. " Ce nouveau site marchand permettra au client de pré-réserver son voyage, avec la possibilité soit d’aller dans l’une de nos agences intégrées pour finaliser l’inscription ou bien de procéder directement au paiement de son voyage ", se réjouit Sabine Lamboley.



Enfin, pour l’été 2020, en plus des voyages scolaires éducatifs, Voyages Triangle lancera un nouveau service pour les parents qui envisagent de programmer un séjour linguistique pour leur enfant.



2020 se révèle ainsi une année de changement pour Voyages Triangle !