Voyages d'Affaires : TripActions propose aux clients d'acheter du carburant durable

TripActions, Reed & Mackay spécialiste de la gestion des voyages d'affaires et Neste, premier producteur mondial de carburant d'aviation durable (SAF), ont annoncé un partenariat mondial inédit.



Les termes de l'accord prévoit que les clients de TripActions et Reed & Mackay puissent choisir une option qui leur permette d'acheter du carburant d'aviation durable (SAF).



Ce carburant sera ensuite fourni aux compagnies aériennes sur lesquelles ils voyagent.



" En tant que groupe, TripActions croit fermement au soutien des efforts de durabilité de nos clients ", déclare Ariel Cohen, cofondateur et PDG de TripActions. "La SAF s'est imposée comme une alternative prometteuse aux combustibles fossiles."



"Les voyages d'affaires reprennent, ce qui rend plus urgent que jamais pour les entreprises de minimiser leur impact climatique " ajoute à son tour Thorsten Lange, vice-président exécutif de l'aviation renouvelable chez Neste. "J'espère que ce nouvel accord avec notre partenaire TripActions incitera de nombreuses entreprises du monde entier à suivre cet exemple. Pour lutter contre le changement climatique, nous devons agir maintenant."