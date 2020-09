Walibi Rhône-Alpes : "La COVID-19 n’a pas découragé tous les visiteurs" Un taux de fréquentation équivalent à 70% de celui de l’été 2019

Walibi Rhône-Alpes tire un premier bilan de la saison estivale 2020. Après un démarrage timide compte-tenu du contexte, la croissance du visitorat s’est accélérée progressivement en juillet. Le parc enregistre un taux de fréquentation équivalent à 70% de celui de l’été 2019.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 21 Septembre 2020

Avec une ouverture décalée au 20 juin 2020, la saison d’été constituait un enjeu majeur pour le parc Walibi Rhône-Alpes.



Avec une nouvelle attraction (AirBoat) et en mettant en place des mesures sanitaires, le parc a enregistré un taux de fréquentation équivalent à 70% de celui de l’été 2019.



" L’année dernière nous fêtions les 40 ans du parc et nous avions atteint des records historiques de fréquentation. Cette année, du fait du contexte sanitaire, nous ne nous attendions pas à des niveaux d’affluences similaires , a déclaré Luc De Roo, le directeur général du parc dans un communiqué.



La fréquentation du parc a augmenté semaine après semaine, nous avons de nouveau accueilli certains groupes après la mi-juillet, pour atteindre lors de certaines journées de fin août des fréquentations similaires à l’an passé. "

Halloween dès le 3 octobre Le parc a attiré des visiteurs issus de la région Auvergne Rhône-Alpes, mais également une clientèle touristique présente dans la région et en légère progression sur les mois de juillet et août (15% de la clientèle).



En septembre, Walibi est ouvert tous les week-ends et propose de s'évader à la Nouvelle-Orléans. Au programme : balade dans le quartier Vaudou, visite du Quai 38 avec son bateau terrasse typique de Louisiane, AirBoat, pause gourmande au Jazz Sugar Club.



A partir du 3 octobre 2020 et jusqu'au 1er novembre, le parc se transformera aux couleurs d’Halloween.

