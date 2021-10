Parc Astérix, Futuroscope, Walibi : quel programme pour Halloween ?

Après plusieurs mois de fermeture suite aux inondations ayant touché le pays cet été, Walibi Belgium rouvre pour Le plus grand événement Halloween de Belgique avec trois nouvelles grandes zones immersives dont le terrifiant Rebellion Land, la nouvelle maison hantée Lost Forest, et Bar’Hell, un nouveau bar thématisé. Les billets sont en prévente sur le site.



A Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark, sorcières et comparses sont les bienvenus pour Halloween. Un bonbon ou un sort. Le parc aquatique sera également thématisé, et les visiteurs pourront rencontrer une véritable sirène.



A Walibi Holland, les célèbres Halloween Fright Nights et Spooky Days reviennent pour une nouvelle édition où l'Obscurité prend le dessus et où le célèbre Eddie le Clown s'enfuit… mais est-il vraiment parti ?



En journée ou en nocturne, le parc va encore plus loin avec notamment 3 nouvelles expériences. Halloween Fright Nights a été plusieurs fois reconnu comme le meilleur événement d'Halloween en Europe, et Below élue meilleure attraction Halloween d'Europe.



Dans la sombre forêt de Familypark, des magiciens d’autres mondes affluent : défilé, magie, acrobaties, citrouilles, dragons et maisons hantées sont au programme, pour le plaisir des petits et des plus grands.



Enfin, cette année, à Chaplin’s World, les monstres d’Hollywood font leur cinéma. Le musée organise également un jeu concours avec le hashtag #SelfieCWO. Prêts à déguster un burger d’araignée ?