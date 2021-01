Webinar Euram et Grand American West le 28 janvier 2021

Euram et l’Office du Tourisme de Grand American West proposeront une immersion dans la culture du Far West et des grands espaces de l’Ouest américain.Les professionnels du tourisme sont invités à participer à un webinaire le 28 janvier 2021 à 14h00. Au programme : découverte entre plaines, montagnes, geysers et canyons…Ils pourront également se familiariser avec la solution à la carte d’Euram Creative Packaging et les différents itinéraires disponibles sur le site.Inscription http://bit.ly/GreatAmericanWest1801