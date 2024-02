eDreams ODIGEO et Travelport renforcent leur partenariat

Dans le monde en constante évolution du voyage, les partenariats stratégiques sont essentiels pour offrir des expériences de réservation innovantes et améliorées.



C'est dans cette optique qu'eDreams ODIGEO, la plus grande plateforme d'abonnements de voyage au monde, et Travelport, une entreprise technologique mondiale, ont récemment annoncé un partenariat technologique étendu.



Cette collaboration vise à renforcer les capacités de réservation, à introduire de nouvelles fonctionnalités et à offrir une expérience de voyage optimisée aux voyageurs à travers le globe.