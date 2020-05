1/3 des Français estime pouvoir réaliser ses vacances comme prévu avant la crise Sondage Oui.sncf, OpinionWay

Le déconfinement donne de nouvelles perspectives sur les vacances des Français cet été. Selon un sondage Oui.sncf - OpinionWay, 1/3 des Français estime maintenant pouvoir réaliser ses vacances comme prévu avant la crise.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

OUI.scnf a lancé, avec OpinionWay une étude barométrique sur plusieurs semaines visant à comprendre les intentions de voyages des Français suite au déconfinement et aux annonces du gouvernement pour la période estivale.



Comme de nombreux opérateurs le constatent, depuis le début du déconfinement, le site constate que 1/3 des Français estime maintenant pouvoir réaliser ses vacances comme prévu avant la crise.



31% des Français ont le projet de partir en juillet et 38% en août (soit une hausse de 6 et 7 points respectivement en deux semaines entre le 6 et le 19 mai).



62% des Français ont prévu de partir sur la même durée que celle prévue avant le confinement. Cependant le type de vacances change relativement : entre un quart et un tiers des Français jugent qu’elles seront plus familles (35%), plus calmes (29%) ou plus orientées nature (26%) que ce qui était initialement prévu.

La mer destination phare Concernant les destinations plébiscitées, la mer reste la destination phare pour cet été pour plus de la moitié des Français (57%), même niveau que ce qui était prévu avant la crise.



L’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine arrivent en tête des régions où les Français envisagent de passer leurs vacances cet été (14% respectivement), suivie de PACA (13%), puis la Bretagne (11%).



La campagne et la montagne ne sont pas en reste : plus d’un tiers des Français compte partir à la campagne cet été (31%) et un quart à la montagne (25%).



