22 réseaux de transports urbains accessibles depuis SNCF Connect

22 réseaux de transports urbains accessibles depuis SNCF Connect SNCF Connect renforce son offre de transports urbains à travers la France

SNCF Connect enrichit sa gamme de services en permettant aux voyageurs d'acheter et de valider directement les titres et abonnements de 22 réseaux de transports urbains couvrant plus de 500 communes en France. Ils pourront également dématérialiser, dès demain, les titres de transport pour circuler en Ile-de-France, sur tous les téléphones Android compatibles et utiliser leur Crédit Mobilité ou leur Forfait Mobilités Durables via 4 cartes de paiement différentes pour payer leurs déplacements domicile-travail.

Alors que acheter et de valider directement dans l’application les titres de 22 réseaux de transports urbains, couvrant plus de 500 communes en France autour de ces agglomérations :



- Angoulême (Grand Angoulême)
- Annecy (Grand Annecy)
- Arras (Communauté Urbaine d'Arras)
- Evreux (Evreux Porte de Normandie)
- Avignon (Grand Avignon)
- Beaune (Beaune Côte et Sud)
- Belfort (Grand Belfort)
- Bourgoin-Jallieu (Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère)
- Caen (Caen-la-Mer)
- Cholet (Agglomération du Choletais)
- Cognac (Grand Cognac)
- Draguignan (Dracénie Provence Verdon)
- Guérande (Cap Atlantique)
- Les Sables d'Olonne (Les Sables d'Olonne Agglomération)
- Maubeuge (Maubeuge-Val de Sambre)
- Menton (Communauté de la Riviera française)
- Montbéliard (Pays de Montbéliard)
- Nevers (Nevers Agglomération)
- Saint-Brieuc (Saint-Brieuc Armor Agglomération)
- Saint-Lô (Saint-Lô Agglo)
- Saint-Nazaire (Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire)
- Saintes (Agglomération de Saintes).



Deux nouveaux services accessibles en régions et Île-de-France Déployée en partenariat avec airweb, start-up française spécialisée dans la vente de titres de transport dématérialisés, cette nouvelle offre facilite les déplacements en transports en commun, dans de nombreuses zones urbaines ou rurales, pour des visiteurs fréquents ou occasionnels.



Ce service permet directement sur son téléphone d’acheter son titre de transport local (billet unique, carnet, forfait ou passe périodique) ; de le valider via un QR code en montant à bord ; de le présenter au conducteur ou contrôleur si nécessaire.



Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône « Billets » de la page d’accueil, puis dans la rubrique « Vos cartes et titres urbains » sélectionner « Autres villes » pour choisir l’agglomération de son choix.



Autre nouveauté sur SNCF Connect, les utilisateurs peuvent dématérialiser, dès demain, les titres de transport pour circuler en Île-de-France, sur tous les téléphones Android compatibles (service fourni par Île-de-France Mobilités, disponible sur la plupart des téléphones NFC à partir de la version Android 8, mais non compatible avec les abonnements Navigo Annuel et imagine R).



" La majorité des détenteurs de smartphones Android peuvent désormais mettre de côté leur support Navigo pour acheter, stocker et valider leurs titres de transport directement avec leur téléphone.



Cette offre vient compléter l’actuelle possibilité de recharger son passe Navigo directement via l’appli SNCF Connect et ainsi éviter les files d’attente , commente SNCF Connect dans un communiqué.



" Ces deux nouveaux services accessibles en régions et Île-de-France permettent, par exemple, à un Francilien qui souhaite se rendre à Caen de planifier et acheter depuis SNCF Connect un titre de transport pour se rendre à la gare de Paris Saint-Lazare, puis son TER Nomad’ entre Paris et Caen et enfin, son bus ou tramway pour circuler à son arrivée à Caen jusqu’à sa destination.



De la même façon, un Caennais peut ainsi réserver son trajet pour Paris en TER et acheter via SNCF Connect un ticket t+ du réseau d’Île-de-France Mobilités pour se déplacer en métro dans Paris, ou même un billet Orlybus ou Roissybus s’il souhaite se rendre à l’aéroport" .

Les cartes ALD Move et Worklife disponibles sur SNCF Connect Autres articles e.Voyageurs SNCF devient SNCF Connect & Tech Enfin, pour encourager des déplacements domicile-travail toujours plus durables, SNCF Connect propose aussi de nouvelles solutions de paiement, qui permettent aux salariés d’utiliser le Crédit Mobilité et le Forfait Mobilités Durables, de plus en plus plébiscités par les entreprises.



Depuis septembre 2022, SNCF Connect propose deux nouvelles solutions de paiement - les cartes Betterway et Swile - auxquelles viennent aujourd’hui s’ajouter les cartes ALD Move et Worklife.



Les détenteurs de ces cartes peuvent ainsi acheter leurs titres de transport éligibles, abonnements ou billets, directement sur SNCF Connect.

