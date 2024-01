SNCF Connect & Tech : François Ozanne nommé directeur produits

Les domaines d’expertises de François sont clés pour la poursuite de la réussite de SNCF Connect & Tech dans ses deux activités clés, celle d'e-commerçant et distributeur de mobilités comme celle de fournisseur de solutions Tech. Je me réjouis de son arrivée

Grâce à sa solide expérience, François va nous aider à poursuivre notre transformation Produits et renforcer nos expertises afin de répondre toujours plus à nos enjeux de performance et aux attentes de chacun de nos clients

C’est avec grand plaisir que je prends la direction Produits de SNCF Connect & Tech. C’est une superbe opportunité de mettre mon expertise digitale au service des mobilités durables pour tous : des voyageurs en passant par les territoires et régions, sans oublier l'ensemble des activités du Groupe SNCF

Nourrir une culture client toujours plus poussée pour répondre aux besoins actuels et identifier les attentes et usages émergents ; proposer une expérience utilisateur, basée sur la coconstruction et qui évolue en continu, sont parmi mes priorités."

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (Neoma Business School) en 2002, François Ozanne a débuté sa carrière dans les achats et le commerce avant d’évoluer vers les métiers du web, du digital et de l’expérience client., a déclaré Anne Pruvot, la directrice générale de SNCF Connect & Tech.".La direction Produits de SNCF Connect & Tech est composée de plus de 80 personnes. Elle regroupe les équipes Expérience Client, Product Management et Product Operations pour concevoir des expériences et réaliser différents projets aux services de clients BtoB ou des voyageurs, dont SNCF Connect, le site et l’application tout-en-un des mobilités durables., a expliqué François Ozanne.