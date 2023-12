Nightjet : l'inauguration du train de nuit Paris - Berlin

Le train est un moyen de transport écologique, c’est pour cela que nous augmentons les crédits de 50% pour les années qui viennent, pour les nouveaux trains et pour la commande de nouveaux matériels et c’est ce que nous faisons notamment sur les lignes Intercités et sur nos trains de jour comme de nuit. Nous réinvestissons dans le train de nuit comme nous réinvestissons dans le train

Ce fut un beau week-end ferroviaire

Après avoir fait ce voyage d’inauguration, Clément Beaune a pris la parole et a confié : «Cette inauguration a aussi permis au ministre des transports de rappelerdu [Paris-Nice]urlbalnk:https://www.tourmag.com/Train-de-nuit-c-est-parti-pour-le-Paris-Marseille-Nice_a108826.html en mai 2021, du Paris-Tarbes-Lourdes en décembre 2021, et aussi de la nouvelle offre entre Paris et Aurillac lancée le 10 décembre 2023. «» précise