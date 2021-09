Train de nuit : ouverture des réservations de la 1ère ligne européenne

En collaboration avec nos partenaires ferroviaires européens, nous allons développer considérablement le réseau de trains de nuit. Dans les années à venir, nous voulons relier 13 métropoles européennes comptant des millions d'habitants en une nuit,

Pour ceux qui veulent en savoir plus, la nouvelle offre propose des tarifs à partir de 29,90€ et un service premium avec cabine lit privatisable comprenant une douche et un repas à la place pour un confort maximum.Le train composé de 7 voitures, ce train compte 360 places et 3 classes.Pour les petits prix, les 132 places seront toutes assises, le tout en compartiment avec une salle de douche et toilettes dans la voiture.Pour fini, l'offre premium, à partir de 89,90 euros, les passagers seront en compartiments single, double ou triple. Ils bénéficieront d'une cabine standard avec lavabo, ou deluxe avec douche et toilettes inclus.De plus des welcome drink, welcome bag, nécessaire de toilette, linge de lit sont compris dedans, comme un un service de réveil, petit déjeuner à la carte (avec boisson chaude à volonté).Une restauration chaude et froide est disponible à la commande.La priorité de ce partenariat avec ÖBB et la SNCF porte sur la création de quatre nouvelles lignes Nightjet qui relieront 13 grandes villes européennes dans les années à venir." explique Berthold Huber, membre du conseil d'administration de la DB pour le transport de passagers.