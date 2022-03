Max Senior, la nouvelle offre de SNCF Voyageurs

Depuis plusieurs années, SNCF Voyageurs a remarqué que le comportement des voyageurs de 60 ans et plus évolue : les seniors sont flexibles dans leurs déplacements, souhaitent voyager plus souvent tout en maitrisant leur budget.



En parallèle, les abonnements MAX proposés par l'opérateur ont attiré de nouveaux clients, car ils libèrent des contraintes de la réservation à l’avance. L’offre Max Jeune pour les 16-27 ans créée en 2017 connaît notamment du succès.



C’est pourquoi SNCF Voyageurs propose dès maintenant à ses clients de 60 ans et plus la nouvelle offre MAX SENIOR.



Pour un prix de 79€ par mois, ces clients peuvent voyager en 2e classe, du lundi au vendredi, en dehors des périodes d’affluence.



L’abonnement Max Senior est valable sur TGV INOUI et sur les trains INTERCITÉS de jour et de nuit, et couvre toutes les destinations françaises ainsi que les trajets vers Fribourg-en-Brisgau en Allemagne et le Luxembourg.



En souscrivant à Max Senior, les abonnés s’engagent pour une période minimale de 3 mois. L’abonnement est par la suite reconduit automatiquement chaque mois sans action de la part du client.