5 choses à découvrir en Corse

La Corse, une destination qui fait rêver ! Entre plages aux eaux translucides et villages pittoresques, nul besoin de choisir. Mais d'abord, commençons par évoquer les moyens de transports permettant de rejoindre l’île de Beauté.



Mercredi 31 Janvier 2024

Comment se rendre en Corse ?



Vous prévoyez un voyage à destination de la Corse ? Vous avez deux solutions qui s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de prendre un vol pour atterrir aux aéroports de Bastia, Ajaccio, Figari ou de Calvi. Autre possibilité, prendre un ferry pour la Corse Avec misterrfery.fr, vous pouvez trouver la compagnie maritime qui répondra à toutes vos attentes pour rendre votre traversée confortable.Que vous optiez pour un vol direct Paris-Bastia ou que vous préfériez embarquer votre voiture sur un ferry de Marseille à Ajaccio , la Corse vous attend déjà pour vous révéler ses nombreuses merveilles.

Les plus belles plages de Corse Comment résister aux superbes plages de Corse ? Située en mer Méditerranée, l'Île de Beauté recèle plusieurs plages typiques, au décor paradisiaque. Eau turquoise et température idéale, la plage de Carges propose une zone de baignade peu profonde et des parkings aménagés aux abords. Pour les activités nautiques et le snorkeling, la plage de Santa Giulia est l’endroit parfait. Si vous préférez vous éloigner de la foule, rendez-vous sur la plage de Salecia. Plus sauvage et plus difficile d’accès, c’est une pépite naturelle au sable blanc.



Le parc naturel régional de Corse Au cœur du parc régional de Corse, on retrouve l’une des plus célèbres, mais aussi l’une des plus difficiles des randonnées d’Europe, le GR20. Les quinze refuges du parcours sont ravitaillés par hélicoptère pour accompagner au mieux les randonneurs. Les agents du parc naturel régional de Corse sont présents pour expliquer les spécificités d’un parc naturel qui diffère de ceux que l’on peut trouver sur le continent. À la différence d’un parc national, le parc naturel joue un rôle de conservation, mais également de valorisation. C’est pourquoi, de nombreuses activités y sont organisées été comme hiver.



Les plus belles villes de Corse Pigna, une pépite parmi les plus beaux villages corses



En quittant l’Île Rousse, une charmante petite route vous amène dans un joli village aux volets bleus, perché sur son éperon rocheux. Vous êtes à Pigna. Ce village de Haute-Corse typique du neuvième siècle avec vue sur la mer, est interdit aux voitures dans son centre. Il vous invite au voyage dans un sentiment de bien-être du corps et de l’esprit.



Le centre de l’île de Beauté



La citadelle de Corte, dans le centre de l’île, est le cœur identitaire de celle-ci. C’est aussi le point de départ pour se rendre dans la vallée de la Restonica. Toujours dans le centre de l'île, le massif Bavella abrite les aiguilles de Bavella et les cascades de Purcaraccia avec des toboggans naturels fabuleux permettant de faire du canyoning sensationnel.



La Corse du sud



Le plateau de Cauria vous laisse vous promener librement sur ses sites préhistoriques, parmi les mégalithes et les dolmens. Situé non loin de l’authentique ville de Sartène, “la ville la plus corse de Corse”, vous pourrez ensuite prendre la route vers Bonifaccio, une cité médiévale dominant la mer à l’extrémité sud de l’île.



Le Cap Corse



Enfin, retour au nord où le Cap Corse n’en finira pas de vous émerveiller. La ville est bâtie sur une avancée montagneuse avec des falaises, du maquis, des villages de pêcheurs et son emblème, le moulin Mattei.



L’île de Lavezzi, le point le plus au sud de la France métropolitaine Située dans une réserve naturelle, l’île de Lavezzi est accessible uniquement par bateau. Au départ de Bonifaccio, cet endroit protégé permet d’observer la faune et la flore encore sauvage. Le sentiment de se trouver sur une île lointaine, unique au monde, en plein milieu de la mer Méditerranée, offre un dépaysement des plus total.



La gastronomie corse Les spécialités corses ne manquent pas. La gastronomie corse est réputée pour trois produits en particulier : le vin, la charcuterie et le fromage. Le miel d’arbousier, très amer, fait également partie des mets typiques de l’île. L’artisanat est unique selon le village de production. Il regroupe néanmoins des savoir-faire ancestraux bien conservés. Les tomes de brebis, les jambons de cochons noirs, la coppa, les canistrelli, la confiture d’arbouses, les huiles aromatisées au citron vert ou à la mandarine et bien d’autres produits d’exception vous feront sûrement craquer.



En plein cœur de la Méditerranée, la Corse et sa capitale napoléonienne, Ajaccio, sait se montrer accueillante. Les côtes touristiques et les villages de montagnes traditionnels offrent des destinations variées et toutes merveilleuses. La géographie accidentée de l’île n’ayant pas favorisé les contacts entre les civilisations anciennes, ce sont aujourd’hui des traditions locales aux multiples facettes qu'il est possible de découvrir lors de ce voyage envoûtant.



