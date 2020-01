62% des voyageurs français sont prêts à dépenser davantage pour un voyage plus responsable

80% des Français interrogés seraient d’accord pour connaitre l’impact environnemental de chacune des étapes de leur voyage pour pouvoir compenser leurs émissions et 82% estiment que cela les aideraient à une plus grande prise de conscience. D’autres (36,8%) préfèrent ne pas savoir pour ne pas culpabiliser…



A noter que près d’1 Français sur 3 privilégie des vols directs (28%) et 18% d’entre eux choisissent des compagnies qui proposent de compenser les émissions. Ils sont tout de même 22% à n’avoir que le prix comme unique critère, tandis que près de 14% estiment que la compensation des émissions relève de la responsabilité des compagnies aériennes.



En termes de budget, 62% des Français seraient prêts à dépenser davantage pour un voyage plus responsable (vol + hébergement). Parmi ces voyageurs, 51% d’entre eux seraient prêts à dépenser moins de 100€ et 37% jusqu’à 200 euros de plus. Les jeunes, entre 18 et 34 ans, sont les plus engagés sur cette question puisqu’ils sont près de 76% à envisager de dépenser plus pour préserver la planète (contre 58% pour la part des 35-54 ans).



Le constat est similaire pour les vols courts avec près de 50% des sondés qui voudraient bien rajouter jusqu’à 50 euros de leur poche, 6,61% seraient prêts à mettre 70 euros de plus et près de 5% 100 euros de plus. Pour ce type de vol, ils sont également près de 40% à estimer que le coût des émissions doit être à la charge de la compagnie.