À la découverte de Tahiti Travel Services : engagée pour un tourisme éco-responsable

Tahiti Travel Services, une agence réceptive polynésienne, se distingue non seulement par son expertise dans l'organisation de voyages inoubliables en Polynésie française, mais aussi par son engagement indéfectible envers la préservation de la nature et de la biodiversité locale. Au cœur de cet engagement, l'agence collabore étroitement avec la société d'ornithologie de Polynésie, connue sous le nom de "Manu," un mot tahitien signifiant oiseau.

Rédigé par Tahiti Travel Services le Mardi 28 Novembre 2023



Un tourisme respectueux de l'environnement

Tahiti Travel Services a adopté une approche résolument éco-responsable dans toutes ses opérations. De la sélection des hébergements à la conception des itinéraires, chaque aspect du voyage est minutieusement planifié pour minimiser l'impact sur l'environnement. L'agence privilégie les partenariats avec des établissements qui partagent cette vision et qui mettent en œuvre des pratiques durables, notamment en matière de gestion des déchets, de préservation de l'eau et d'utilisation d'énergies renouvelables.



En outre, Tahiti Travel Services encourage activement ses clients à adopter des comportements respectueux de l'environnement pendant leur séjour. Des initiatives telles que la sensibilisation à la protection des récifs coralliens, la réduction de l'utilisation de plastique à usage unique et la promotion du tourisme éthique font partie intégrante de la philosophie de l'agence.

Tahiti Travel Services a adopté une approche résolument éco-responsable dans toutes ses opérations. De la sélection des hébergements à la conception des itinéraires, chaque aspect du voyage est minutieusement planifié pour minimiser l'impact sur l'environnement. L'agence privilégie les partenariats avec des établissements qui partagent cette vision et qui mettent en œuvre des pratiques durables, notamment en matière de gestion des déchets, de préservation de l'eau et d'utilisation d'énergies renouvelables.En outre, Tahiti Travel Services encourage activement ses clients à adopter des comportements respectueux de l'environnement pendant leur séjour. Des initiatives telles que la sensibilisation à la protection des récifs coralliens, la réduction de l'utilisation de plastique à usage unique et la promotion du tourisme éthique font partie intégrante de la philosophie de l'agence.

Partenariat avec la Société d'Ornithologie "Manu"

La collaboration entre Tahiti Travel Services et la société d'ornithologie de Polynésie, "Manu," démontre l'engagement de l'agence envers la préservation de la faune locale. "Manu" travaille inlassablement pour protéger les oiseaux sauvages de Tahiti et de ses îles, ainsi que pour sauvegarder les habitats fragiles qui sont essentiels à leur survie.



Tahiti Travel Services soutient financièrement les initiatives de "Manu», une éco-contribution est reversée à chaque dossier vendus, visant à mener des recherches approfondies sur les espèces d'oiseaux endémiques de la région. Ces recherches contribuent à mieux comprendre les besoins écologiques des oiseaux locaux, aidant ainsi à élaborer des stratégies de conservation plus efficaces.

La collaboration entre Tahiti Travel Services et la société d'ornithologie de Polynésie, "Manu," démontre l'engagement de l'agence envers la préservation de la faune locale. "Manu" travaille inlassablement pour protéger les oiseaux sauvages de Tahiti et de ses îles, ainsi que pour sauvegarder les habitats fragiles qui sont essentiels à leur survie.Tahiti Travel Services soutient financièrement les initiatives de "Manu», une éco-contribution est reversée à chaque dossier vendus, visant à mener des recherches approfondies sur les espèces d'oiseaux endémiques de la région. Ces recherches contribuent à mieux comprendre les besoins écologiques des oiseaux locaux, aidant ainsi à élaborer des stratégies de conservation plus efficaces.

Programmes de sensibilisation et d'éducation

En plus de son soutien financier, Tahiti Travel Services s'implique activement dans les programmes de sensibilisation. L’agence organise des excursions éducatives pour ses clients, offrant une occasion unique de découvrir la richesse de la faune aviaire de la Polynésie et de comprendre les défis auxquels ces espèces font face.



Par le biais de ces programmes, Tahiti Travel Services vise à sensibiliser ses clients à l'importance de la conservation de la biodiversité et à promouvoir une prise de conscience durable parmi les voyageurs. En intégrant l'éducation à l'environnement dans l'expérience de voyage, l'agence contribue à créer des ambassadeurs de la nature qui, à leur tour, peuvent partager cette sensibilisation à leur retour chez eux.



Tahiti Travel Services se positionne comme un acteur du tourisme éco-responsable en Polynésie française. Son partenariat avec la société d'ornithologie "Manu" témoigne de sa volonté de jouer un rôle actif dans la préservation de la biodiversité locale. En choisissant Tahiti Travel Services, les voyageurs ont l'opportunité non seulement de découvrir la beauté naturelle de la Polynésie, mais aussi de contribuer à sa protection pour les générations futures.

En plus de son soutien financier, Tahiti Travel Services s'implique activement dans les programmes de sensibilisation. L’agence organise des excursions éducatives pour ses clients, offrant une occasion unique de découvrir la richesse de la faune aviaire de la Polynésie et de comprendre les défis auxquels ces espèces font face.Par le biais de ces programmes, Tahiti Travel Services vise à sensibiliser ses clients à l'importance de la conservation de la biodiversité et à promouvoir une prise de conscience durable parmi les voyageurs. En intégrant l'éducation à l'environnement dans l'expérience de voyage, l'agence contribue à créer des ambassadeurs de la nature qui, à leur tour, peuvent partager cette sensibilisation à leur retour chez eux.Tahiti Travel Services se positionne comme un acteur du tourisme éco-responsable en Polynésie française. Son partenariat avec la société d'ornithologie "Manu" témoigne de sa volonté de jouer un rôle actif dans la préservation de la biodiversité locale. En choisissant Tahiti Travel Services, les voyageurs ont l'opportunité non seulement de découvrir la beauté naturelle de la Polynésie, mais aussi de contribuer à sa protection pour les générations futures.

Contact

contact@tahititravelservices.pf

www.tahititravelservices.pf





>> Tahiti Travel Services dans l'Annuaire DESTIMAG





Autres articles Tahiti Travel Services, Agence réceptive en Polynésie française

Lu 175 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > La Corée au printemps avec Cap Corée Sesame, nouveau réceptif spécialiste des pays du Golfe, fait son entrée sur les marchés francophones.