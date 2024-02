A la découverte du Devon et de la Riviera anglaise avec Abbey Ireland & UK

Nos coups de cœur !

Le chemin de randonnée « South West Coast Path »

L'île Burgh

Ce sentier de la côte sud-ouest fait plus de 1000 kms de long ! Il part de Minehead dans le Somerset, longe le littoral d'Exmoor et se poursuit le long du littoral du North Devon jusqu’aux Cornouailles.Bien qu'une grande partie du sentier côtier soit assez exigeante, de nombreuses sections sont beaucoup plus douces et conviennent aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux fauteuils roulants et aux scooters de mobilité. De nombreux itinéraires peuvent être proposés, jusqu’à 52 jours de randonnée.Située juste en face de la magnifique plage de sable de Bigbury on Sea, Burgh Island est un monument emblématique du sud du Devon. À marée basse, une bande de sable permet d'accéder à l'île, mais à marée haute, lorsqu'elle est complètement recouverte, seul un tour en tracteur de mer vous donnera accès. L'hôtel Art Déco de l'île a notamment inspiré plusieurs livres d'Agatha Christie.En faisant une promenade autour de l'île, vous pourrez voir les vestiges de la chapelle ou la faune abondante qui habite sur ses rives.