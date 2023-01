AFST - Monique Zimmer : « Chine années 80, c’était patience et longueur de temps »

Deux ou trois dorment sur leur bureau, la tête enfouie dans leurs bras repliés, une tricote, certains bavardent, un ou deux autres mangent des nouilles bruyamment...



Je m'assieds sur un vieux fauteuil bancal - il n'a que trois pieds - et j'attends patiemment. Je finis par me voir attribuer une cabine de téléphone et tombe sur un employé de l'agence de Nankin qui ne parle que chinois et russe.



J'obtiens en russe l'assurance que mes valises arriveront dans l'après-midi à Shanghai et seront réceptionnées par l'agence locale qui les mettra dans un avion pour Xi'an.



Notre vol, quant à nous, est prévu au début de l'après-midi. Je parviens à rassurer tout le monde (très inquiet évidemment, peu habitué aux tracasseries chinoises) en leur assurant qu'ils récupéreront très vite leurs bagages à Xi'an.



Arrivée à Xi'an, où l’aéroport est encore en ville. Début des visites. Les valises doivent arriver dans la soirée.



Le soir, il est prévu un spectacle. Pendant que tout le monde y assiste, je pars à l'aéroport. Les valises sont bien arrivées, je les vois en effet... à travers la grille d'un local... soigneusement fermée par un énorme cadenas !



Hélas, impossible de l'ouvrir car la personne en charge de la clef est partie jouer au mahjong, un jeu qui peut durer toute la nuit !



Je m'assieds sur un carton et me prépare à patienter jusqu'à... Nous sommes en Chine et je sais que des protestations trop véhémentes ne feraient que retarder le processus.



En effet, moins d'une heure après, le joueur de mahjong arrivera avec le sourire pour libérer les valises que j’entasserai dans plusieurs taxis et distribuerai à chacun.



En ce temps-là, face au charme et à l’efficacité de la bureaucratie chinoise, notre patience était souvent mise à rude épreuve ».



Monique Zimmer