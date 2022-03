ASSUREVER et ses co-exposants vous donnent rendez-vous au salon Ditex

Comme toute entreprise du XXIe siècle, nous tendons vers une digitalisation du travail et des relations.

Mais nous restons et resterons toujours une histoire d'Hommes : pour accompagner nos clients et nos assurés, nous faisons évoluer chaque jour nos produits, nos garanties, nos services et nos outils technologiques comme l’application mobile et notre espace assurés, ce qui garantit à vos clients, un accès H24 et 7/7 à leur contrat, au plateau d’assistance en cas de pépin à destination et au suivi de leur dossier d’indemnisation. Ceci, pour vous garantir toujours plus de sérénité.