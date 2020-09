AVICO lance son offre Triple C : Confiance et Coopération vers le Ciel Pour relancer vos voyages et vos affrètements sans risques inconsidérés

Au-delà des contraintes sanitaires en cours, les nombreuses incertitudes liées à la pandémie Covid-19 sont le premier frein à l’organisation de voyages. Les frontières seront-elles ouvertes, les sites seront-ils confinés, les vols seront-il maintenus le jour de l’événement ?

Pour que ces inconnues ne soient pas considérées comme un risque insurmontable, AVICO met en place son offre « Triple C ».

Rédigé par Avico le Lundi 28 Septembre 2020

Avec cette offre, les acteurs du voyage et du MICE peuvent se projeter et de planifier à nouveau des évènements, sans prendre de risque financier sur le transport aérien, car l’annulation de l’affrètement est possible, sans aucun frais.



Cela permet d’anticiper sur la reprise de l’activité, sans attendre « Le jour d’après » pour programmer vos prochains voyages.



Quels sont les freins à la reprise de l’activité pour les acteurs du tourisme et de l’événementiel ? Aujourd’hui, les protocoles sanitaires définis par les Etats, les administrations, les prestataires et les clients interdisent les voyages et les événements ambitieux.

Pour demain, le premier frein, c’est l’incertitude.

Cette incertitude qui est devenue notre quotidien, avec des réglementations et des conditions sanitaires qui évoluent rapidement, et restent imprévisibles.

Dans un tel contexte, peut-on anticiper les conditions d’un évènement prévu dans 6 à 12 mois ? peut-on prendre des engagements et planifier un voyage ?

Cette incertitude n’est pas une fatalité. Notre ambition, c’est de participer à la relance du voyage en changeant ses règles de réalisation.

Afin de retirer de l’équation le risque sur le transport aérien et permettre à notre industrie de reprendre son envol, AVICO a créé son offre « Triple C : Confiance et Coopération vers le Ciel ».

Ainsi, AVICO a dialogué avec ses partenaires des compagnies aériennes pour proposer à tous ses clients, à compter de ce jour, de nouvelles conditions contractuelles pour les affrètements à réaliser avant le 30 juin 2021 qui donnent une souplesse maximale aux clients en cas d’annulation liée au Covid-19 directement ou bien à un de ses effets collatéraux, et qui permettent aux acteurs du voyage de reprendre l’initiative :



• De la date de signature du contrat jusqu’à J-15 de l’opération, aucun frais d’annulation de l’affrètement, dès lors que l’annulation du voyage est liée directement ou indirectement au Covid19 (contraintes administratives, nombre de participants minimum non atteint…)



• De J-15 au jour du vol, si de nouvelles règles administratives ou sanitaires ne permettent plus de réaliser le voyage comme prévu et que le Client annule l’affrètement de ce fait (nouvelles règles nationales ou locales d’admission ou de déplacement plus restrictives, fermeture ou restriction sur le site objet du voyage, détection d’un cluster parmi les participants…), les frais d’annulation sont limités aux frais directs dépensés par la Compagnie (demandes de droits de trafic, prestations des sous-traitants non remboursables…)



Par cette initiative, nous espérons aider l’ensemble de la profession à revoir l’affrètement comme un outil souple et efficace, indispensable à la réalisation de voyages inoubliables.

Contacter AVICO



Email : paris@avico.com

Téléphone : 01 58 61 27 27

Site web : www.avico.com



L'équipe d'AVICO se tient à votre disposition pour tout renseignement01 58 61 27 27

