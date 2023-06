Abbey Ireland & UK vous emmène dans le Sud-Est de l’Angleterre

Abbey Ireland & UK désire vous présenter de nouveaux programmes et vous inciter à redécouvrir cette destination qu'est l'Angleterre, souvent méconnue par les professionnels du tourisme et les clients, en dehors de Londres.



Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir plus en détails le Sud-Est de l’Angleterre, avec les régions du Kent, Hampshire et l’île de Wight.



Faciles d’accès depuis la France mais aussi depuis Londres, ces régions offrent à vos clients une escapade alliant nature, culture et histoire. Il y en a pour tous les goûts : aussi bien pour les familles, les FITs, que les groupes tels que les associations culturelles, etc.

La saison idéale ? le printemps bien entendu, mais aussi la fin de l’été pour découvrir la côte est.